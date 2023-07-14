Manchester City'nin eski oyuncusu Benjamin Mendy'nin, taciz ve tecavüzden yargılandığı dava sona erdi.

Şu anda kulüpsüz olan Manchester City'nin eski futbolcusu Benjamin Mendy, pandemi döneminde evinde iki kadına taciz ve tecavüze teşebbüsten suçlanmıştı.

Mendy, kendisine yöneltilen suçlamaları sürekli olarak reddetti ve en sonunda dava sonuçlandı.

28 yaşındaki Mendy'nin iki dava için yeniden yargılanması gerekiyordu ve Cuma günü, jürinin üç saat boyunca müzakeresinden sonra her iki davadan da temize çıktı.

Ocak ayında, sol bek oyuncusu altı tecavüz suçlamasından suçsuz bulundu.

Yeniden yargılamanın merkezinde yer aldığı iddia edilen kurbanlardan biri -Soruşturmadaki ikinci kadın- Mendy'nin daha önce aklandığı iki suçla aynı olay sırasında ona tecavüz ettiğini iddia etti.

Mendy, duruşma boyunca cinsel yakınlaşmanın rızaya dayalı olduğunu iddia etti.

Karar okunurken Sky News, Mendy'nin kendisini desteklemek için duruşmaya katılan arkadaşlarını selamlamadan önce "mutlak gözyaşları" içinde olduğunu aktardı.

Mendy, City'de geçirdiği süre boyunca üç kez Premier Lig şampiyonluğu kazandı ve aynı zamanda 2018'de Fransa'nın Dünya Kupası kazanan kadrosunun bir parçasıydı.