Tabut dansçısı: Ronaldinho'yu taşımak isterdim

Sosyal medyada bu yılın en çok paylaşılan videolarının lideri Benjamin Aidoo, o gün geldiğinde Ronaldinho'nun tabutunu taşımak istediğini söyledi.

Koronavirüs salgınının damga vurduğu 2020 yılında sosyal medyada insanların en büyük eğlence konusu tabut dansçıları oldu.

Bu dansçıların lideri olan ve aynı zamanda büyük bir hayranı olan Benjamin Aidoo, günün birinde son yolculuğuna uğurlanırken Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun tabutunu taşımaktan onur duyacağını söyledi.

Aidoo, vefat eden kişinin hayatını müzik ve dansla kutlayarak cenazelere biraz olsun neşe getirmeyi amaçlayan Nana Otafrija Cenaze Hizmetlerini 2007 yılında 'nın başkenti Akra'da kurdu.

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Foot Mercato'ya özel röportaj veren Aidoo, "Bazı insanlar artık ağlamak istemiyor. Diğeri ağlıyor elbette; ancak ağlamak isteseler de istemeseler de biz onları yaptığımız işle mutlu ediyoruz" dedi.

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran videoları ile meşhur olan ekibin öncüsü Aidoo, Barcelona ve 'ye hayran olduğunu söyleyerek bir futbolcunun cenazesinde yer alsa bunun Ronaldinho olmasını istediğini şaka yoluyla şöyle ifade etti:

"Tüm futbolculara uzun bir ömür diliyorum. Ancak imkanım olsa son yolculuğuna uğurlarken Ronaldinho'nun tabutunu taşımak isterdim. Sonrasında Maradona ve Messi'yi. Ronaldinho beni her zaman etkileyen bir futbolcu olmuştur. Bir dansçı olarak yeşil sahaların dansçısına hürmetlerimi göstermiş olurdum."

2010 Dünya Kupası çeyrek finalinde ve Aidoo'nun ülkesi Gana karşı karşıya gelmiş ve penaltılara giden maçta adını yarı finale yazdıran Uruguay olmuştu. Ancak uzatma dakikalarında Dominic Adiyiah'ın kafa vuruşunu Luis Suarez kale çizgisi üstünde eliyle çıkarmış ve Gana'nın öne geçmesine engel olmuştu. Bir Barcelona taraftarı ve Gana vatandaşı olarak Aidoo, o maçta hissettiklerini şöyle aktardı:

"İkiye bölünmüştüm, utanç duymuştum, çok kötü hissediyordum. Suarez'in ismini duyduğumda çok kötü oluyorum çünkü onun eli yüzünden ülkem Gana yarı finallere gidememişti ve bu berbat bir şeydi. Suarez'in adının bizim için farklı bir anlamı var artık. Suarez, burada 'imkansız' anlamına geliyor. Eğer bir şey başarmak istiyorsan ve orada Suarez'i duyarsan başarısız olacaksın anlamına gelir. Eğer bir şeyi çok istiyorsan ve Suarez oradaysa onu asla elde edemeyeceksin demektir."

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Suarez'in elle müdahalesi sonrası Gana'nın en çok milli formayı giyen ve en çok gol atan futbolcusu Asamoah Gyan penaltıyı kaçırmıştı. Aidoo bu yüzden birçok insanın Gyan'ı hala affetmediğini belirtti:

"Onu hala affedemiyorlar. Ganalılar asla affetmezler. Penaltıyı kaçırdığı gün bazı Ganalılar Gyan'ın annesinin evine gitti ve onu rahatsız etti. Gyan'ın hatasının bedeli annesi ödemiş oldu, çok üzücüydü."

"Annesi de Gyan'a bir daha asla penaltı kullanmaması gerektiğini söyledi. Bu yüzden Asamoah Gyan o maçtan sonra bir daha penaltı atışı kullanmaya kalkışmadı çünkü bir daha böyle bir risk almayacağına dair söz verdi. Şu anda annesi 80 yaşında ve sanırım Gyan, Gana için penaltı atmayarak annesine verdiği sözü yerine getiriyor..."