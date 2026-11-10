Macaristan Millî Takımı, uluslararası ara dönemin başlamasına günler kala acı bir darbe aldı. Macaristan Futbol Federasyonu bugün salı günü, kaptanları Dominik Szoboszlai'nin, takımı Liverpool'un Crystal Palace karşısında oynadığı maçta aldığı sakatlığın son gelişmelerini açıkladı.

Szoboszlai, Premier Lig'in onuncu haftasında "Reds"in 3-1 kazandığı Crystal Palace maçında sakatlanmış ve oyundan çıkarılmıştı.

Macaristan Federasyonu'nun açıklamasında, Szoboszlai'nin diz burkulması yaşadığı belirtildi. Sağlık ekibinin, millî takım kaptanını hazır hâle getirmek ve mümkün olan en kısa sürede sahalara döndürmek için önümüzdeki günlerde elinden gelen her şeyi yapacağı ifade edildi.

Uluslararası "Transfermarkt" sitesinin verilerine göre Szoboszlai (26 yaşında), ülkesinin millî takımıyla 69 maça çıktı ve bu maçlarda 18 gol kaydetti. Böylece Macaristan kadrosunun en önemli temel taşlarından biri olarak yerini perçinledi.

Szoboszlai ayrıca Liverpool formasıyla hem yerel hem kıtasal tüm kulvarlarda 11 maça çıktı; bu maçlarda Reds ile güçlü bir sezon başlangıcında üç gol kaydetmesinin yanı sıra bir de asist yaptı.

Macaristan Millî Takımı'nın kasım ayındaki uluslararası ara dönemde iki maç oynaması bekleniyor. İlk maç 14'inde Gürcistan karşısında olacak, ardından UEFA Uluslar Ligi kapsamında 17'sinde Kuzey İrlanda Millî Takımı ile karşılaşacak.

Şimdi tüm gözler Budapeşte'deki sağlık ekibine çevrildi. Kaptan bu iki kritik maça yetişebilecek mi? Yoksa sakatlık, hiçbir kaybı kaldıramayacak bir zamanda onu forma giymekten mi alıkoyacak?