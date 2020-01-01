Szoboszlai Bundesliga'ya terfi ediyor

Red Bull Salzburg formasıyla Avrupa'nın dev ekiplerini peşine takan Szoboszlai, RB Leipzig yolunda.

ekiplerinden Red Bull Salzburg'da ortaya koyduğu başarılı performansla pek çok dev kulübün transfer listesine giren Dominik Szoboszlai, aynı grubun 'daki takımı 'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Kicker'de yer alan habere göre 20 yaşındaki oyuncu için Leipzig, 20 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Szoboszlai'nin adı uzun süredir ve 'le de anılıyordu.

Salzburg formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Macar yıldız, 20 maçta 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.