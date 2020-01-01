Szoboszlai Bundesliga'ya terfi ediyor
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Sport BILD
Avusturya Bundesliga ekiplerinden Red Bull Salzburg'da ortaya koyduğu başarılı performansla pek çok dev kulübün transfer listesine giren Dominik Szoboszlai, aynı grubun Almanya'daki takımı RB Leipzig'e transfer olmaya hazırlanıyor.
Kicker'de yer alan habere göre 20 yaşındaki oyuncu için Leipzig, 20 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Szoboszlai'nin adı uzun süredir Liverpool ve Real Madrid'le de anılıyordu.
Salzburg formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Macar yıldız, 20 maçta 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.