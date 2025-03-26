Szoboszlai, Arda Güler'e bulaştığına pişman oldu! Bakın Türkler ne yaptı?

Türkiye'nin Macaristan'ı 3-0 mağlup ettiği maçta Arda Güler'in gerginlik yaşadığı Dominik Szoboszlai'nin sosyal medya hesabı Türk istilasına uğradı.

Türkiye, A Ligi biletini aldı

Maçta Arda Güler ile Szoboszlai gerilmişti

Türkler Szoboszlai'nin hesabını istila etti

NE OLDU? A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanşında Macaristan’ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez A Ligi’ne yükseldi. Gecenin öne çıkan ismi ise Arda Güler ile Macaristan kaptanı Dominik Szoboszlai arasında yaşanan gerilim oldu.

BÜYÜK RESİM: Yaşananlar sonrası Szoboszlai'nin sosyal medya hesabı Türk taraftarlar tarafından adeta bombardımana tutuldu. Macar futbolcunun paylaşımlarının altına, "Niye ağlıyorsun?" ve "Arda Güler uykularını kaçırdı" gibi birçok yorum geldi. Ayrıca Szoboszlai'nin paylaşımlarına binlerce Türk bayrağı emojisi ve Arda Güler etiketi kullanılarak yorumlar yapıldı.

GERGİNLİĞİN PERDE ARKASI: Mücadelenin 39. dakikasında Arda Güler’in attığı golle Türkiye skoru 2-0’a getirdi. Bu golden hemen önce yaşanan bir pozisyonda iki oyuncu arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Arda Güler, rakibine eliyle ‘sus’ işareti yaparken Szoboszlai bu hareketi hakeme şikayet etti.

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Karşılaşmanın ardından konuşan Arda, “Buraya geldiğimiz skorun bilincinde oynamaya çalıştık. Türk hiçbir oyuncu böyle maç içi sertliklerden korkmaz. Szoboszlai bizi korkutmaya çalıştı ama başaramadı” ifadelerini kullandı.

Gerilimin ardından Szoboszlai cephesinden de bir tepki geldi. Macar futbolcu, bir haber sitesinin Arda Güler’in ‘sus’ işareti yaptığı anı paylaşmasına, sosyal medya üzerinden yalnızca “1088” yazarak yorum yaptı. Bu sayı, Arda Güler’in bu sezon Real Madrid formasıyla aldığı toplam dakika sayısını (1088 dakika) temsil ediyor.

Genç oyuncunun yeterince süre alamaması, İspanyol basınında sık sık tartışma konusu olmuştu. Szoboszlai de bu sayıyı kullanarak Arda’nın süre sıkıntısına gönderme yaptı.

Tüm bu gerilime rağmen Arda Güler, sahada verdiği yanıtla dikkat çekti. Milli formayla çıktığı 20. maçında 4. golünü atan genç yıldız, maç sonrası yaptığı açıklamalarda takım olarak özgüvenlerinin arttığını vurguladı: “Birbirimizle oynadıkça daha çok güveniyoruz. Daha iyi şeyler yapacağız inşallah.”