Szczesny'den Van Persie yorumu: "Aşırı kibirli..."
Yorum()
Getty Images
Arsenal'in eski file bekçisi Wojciech Szczesny, eski takım arkadaşı Robin van Persie'yi "aşırı kibirli" olarak tanımladı.
Şu anda Juventus forması giyen Polak file bekçisi, Arsenal'de 8 sezon geçirmiş, Van Persie ise 2004-2012 yılları arasında Arsenal forması giydikten sonra Manchester United'a transfer olmuştu.
Dünyanın en büyük 30 futbol kulübü... Listede tek Türk takımı var!
Foot Truck isimli Youtube kanalına konuşan Szczesny, Van Persie'yi yorumlarken, "Arsenal'de yaşadığı büyük başarıların ardından başka tercihler verebilirdi. Bazen aşırı kibirli birisi oluyor. Takımdan ayrılarak Manchester United'a transfer oldu ve orada şampiyonluk yaşadı. Ama ondan sonra yedek kalmaya başladı, Türkiye'ye gitti ve o büyük kariyer sona erdi." dedi.