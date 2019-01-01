Szczesny'den Van Persie yorumu: "Aşırı kibirli..."

Arsenal'in eski file bekçisi Wojciech Szczesny, İngiliz ekibindeki eski takım arkadaşları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'in eski file bekçisi Wojciech Szczesny, eski takım arkadaşı Robin van Persie'yi "aşırı kibirli" olarak tanımladı.

Şu anda forması giyen Polak file bekçisi, Arsenal'de 8 sezon geçirmiş, Van Persie ise 2004-2012 yılları arasında Arsenal forması giydikten sonra 'a transfer olmuştu.

Foot Truck isimli Youtube kanalına konuşan Szczesny, Van Persie'yi yorumlarken, "Arsenal'de yaşadığı büyük başarıların ardından başka tercihler verebilirdi. Bazen aşırı kibirli birisi oluyor. Takımdan ayrılarak Manchester United'a transfer oldu ve orada şampiyonluk yaşadı. Ama ondan sonra yedek kalmaya başladı, 'ye gitti ve o büyük kariyer sona erdi." dedi.