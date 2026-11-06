Sydney van Hooijdonk, Willem II ile PEC Zwolle arasında 1-1 biten maçta hakem Allard Lindhout'un yönetimine öfkeli. Zwolle ekibinin forveti, devre arasından kısa süre önce penaltı kazanmaları gerektiğini düşünüyor. Maçın ardından ESPN'e konuşan Van Hooijdonk, hakemin kararını anlayamadığını dile getirdi.

Çok konuşulan pozisyon, devre arasına birkaç dakika kala bir köşe vuruşunda Van Hooijdonk'un yere düşmesiyle yaşandı. Willem II orta saha oyuncusu Calvin Twigt, forveti iki koluyla geriye çekti ancak Lindhout penaltı noktasını göstermedi. VAR hakemi Richard Martens de hakemi pozisyonu izlemek üzere ekrana çağırmadı.

Maçın ardından görüntüleri ilk kez izleyen Van Hooijdonk, gördüklerine inanamadı. Gözle görülür biçimde sinirli olan forvet, "Gerçekten ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bence bu tam bir skandal. Ceza almadan hangi kelimeleri kullanabileceğimi bilmiyorum" dedi.

Penaltı verilmemesini anlayamayan Van Hooijdonk, pozisyonda yanlış bir şey yaptığını da düşünmüyor. "Benim için hiçbir şüphe yok. Ben neyi yanlış yapıyorum? Bir savunmacının maç başına belki milyon kez girdiği türden bir mücadeleye giriyorum ve o beni tamamen geriye çekiyor. Bunun nasıl penaltı olmadığını gerçekten anlayamıyorum."

Pozisyonun ardından Lindhout'la birkaç kez konuşan forvete hakem, faulü önce kendisinin yaptığını söyledi. Van Hooijdonk, "Eğer benim yaptığım faulse her ikili mücadele fauldür. Savunmacılar bunu her ikili mücadelede yapıyor ama hücum oyuncusu olarak en ufak bir şey yaptığınızda faul oluyor. Bunu çok mantıksız buluyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntüleri yeniden izlemek, PEC Zwolle forvetinin öfkesini daha da artırdı. Van Hooijdonk, "Sahada tam olarak böyle yaşamıştım. Bazen sahada bir şey hissedersiniz, sonra görüntüleri izleyince pozisyonu farklı algıladığınızı düşünürsünüz. Ama bu, tam olarak benim yaşadığım gibi. Çok tuhaf" dedi.

Pozisyonun devre arasına birkaç dakika kala yaşanması forvetin üzüntüsünü artırdı; PEC Zwolle öne geçmek için önemli bir fırsatı kaçırmış olabilirdi. Van Hooijdonk, ikinci dakikada takımını 0-1 öne geçirmiş ancak Hidde ter Avest'in bir dakika bile geçmeden skoru eşitlemesini izlemişti. "Penaltı için çok iyi bir an olurdu ama olan oldu. Bugün buna üzüleceğim, yarın ise yolumuza devam etmeliyiz."

Van Hooijdonk, maçın geri kalanına ilişkin de eleştireldi. "Sanırım maçı patlamış mısır yiyerek keyifle izlemediniz" diyen forvet, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zaman zaman oldukça iyiydik ama ceza sahasına yaklaştığımızda yeterince tehlikeli olamadık. Böyle bir maçı kazanmanız gerekir."