Suudilerin transfer çılgınlığı: 75 milyon Euro'luk kaptana kanca!

Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes, Suudilerin en fazla istediği yıldızlardan birisi konumunda bulunuyor.

NE OLDU? Cristiano Ronaldo'nun sansasyonel transferinin ardından Suudi Pro Ligi, uluslararası futbolun en büyük isimlerinden bazılarını kadrosuna katmayı başardı.

Riyad Mahrez, Neymar ve Karim Benzema'nın da aralarında bulunduğu birçok oyuncu Avrupa'dan Orta Doğu'ya transfer oldu. Ayrıca Suudi Arabistan'ın üst düzey yöneticileri, Manchester City'den Kevin De Bruyne ve Liverpool'dan Mohamed Salah'ı da kadrosuna katmayı umarak hâlâ mümkün olan en iyi oyuncuları almanın yollarını arıyor.

İtalyan muhabir Rudy Galetti'ye göre, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun, Manchester United'ın kaptanı için bir transfer yapmayı düşündüğü bildirdi.

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BÜYÜK RESİM: Fernandes, Ocak 2020'de Kırmızı Şeytanlar'la sözleşme imzaladı. Bu sezon öncesinde takımın kaptanı olarak Harry Maguire'ın yerini aldı. Kırmızı Şeytanlar adına 200 maçta forma giydi ve 67 gol kaydetti.

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SIRADA NE VAR? Portekizli oyuncu Çarşamba günü, kulübü Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile karşılaşacağı zaman sahada olmayı arzuluyor.