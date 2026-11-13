Televizyon haberleri, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun, önümüzdeki dönemde Kuveyt'in ev sahipliğinde düzenlenecek Suudi Süper Kupası turnuvasına katılmama ihtimalinin gerçek nedenini ortaya koydu.

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Basın haberleri, Ronaldo'nun Suudi Süper Kupası'nda Al Nassr ile sahaya çıkmayacağını öne sürmüş ve bu durum, onu izlemeyi bekleyen Kuveytli taraftarların öfkesine yol açmıştı.

Ancak Suudi medya mensubu Türki el-Acme, Suudi Ligi'ni yayınlayan "Thmanyah" kanallarındaki "El-Minassa" programında yaptığı açıklamalarda bu haberleri yalanladı.

El-Acme bu konuda şunları söyledi: "Kuveyt'teki bazı haber hesapları Ronaldo'nun Suudi Süper Kupası'nda oynamayacağını söyledi, ancak şu ana kadar sahip olduğumuz bilgiler onun Kuveyt'te Al Nassr ile birlikte olacağı yönünde."

Şöyle devam etti: "Ronaldo, daha önce ziyaret ettiği ve taraftarını yeniden görmek istediği için Kuveyt'te bulunmaya hevesli. Ayrıca bazı haberler, Al Nassr'ın turnuva başlamadan önce taraftarlarla buluşmak amacıyla iki ya da üç gün sürecek bir kamp yapacağına işaret ediyor."

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Sözlerini şöyle tamamladı: "Dolayısıyla Ronaldo'nun Suudi Süper Kupası'nda yer almayacağını söyleyen tüm haberler gerçek dışı. O turnuvada oynayacak ve bu konuda hevesli; ayrıca turnuva en iyi versiyonlarından biri olacak."

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Suudi Süper Kupası, önümüzdeki aralık ayının 19 ve 23'ü arasında Kuveyt'te düzenlenecek ve turnuvaya Al Nassr, Al Khaleej, Al Ahli ve Al Qadsiah olmak üzere 4 kulüp katılacak.

Turnuva, 19 aralıkta Al Ahli ile Al Qadsiah'ın yarı finalde karşılaşmasıyla başlayacak; bir gün sonra ise Al Nassr ile Al Khaleej arasındaki diğer maç oynanacak. İki maçın galipleri, aynı ayın 23'ünde final turunda karşı karşıya gelecek.

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Turnuvada Al Hilal yer almayacak. Geçen sezon Suudi Krallık Kupası'nı kazanmış olmasına rağmen, geçen sezonki Suudi Süper Kupası'ndan çekilmesi nedeniyle aldığı ceza dolayısıyla turnuvaya katılamayacak.

Belirtmek gerekir ki Suudi Süper Kupası'nın Kuveyt'te düzenlenmesi ilk kez gerçekleşiyor; turnuva daha önce 3 kez İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir kez Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de ve bir kez de Hong Kong'da düzenlenmişti.

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Al Hilal, 5 kupayla tarih boyunca Suudi Süper Kupası'nı en çok kazanan takım konumunda. Bu kupaları 2015, 2018, 2021, 2023 ve 2024 yıllarında kazandı.

Buna karşılık Al Ahli ve Al Nassr ise kupayı ikişer kez kazanmayı başardı; Al Nassr bu başarıyı 2019 ve 2020 yıllarında elde ederken, Al Ahli 2016 versiyonuna ek olarak 2025'te oynanan geçen sezonki versiyonun da şampiyonu durumunda.

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Öte yandan, 3 kulüp tarihleri boyunca Suudi Süper Kupası'nı yalnızca birer kez kazandı: 2022'de Al Ittihad, 2013'te Al Fateh ve 2014'te Al Shabab.

Belirtmek gerekir ki Cristiano Ronaldo, bu sezon Al Nassr ile dikkat çekici performanslar sergiliyor; farklı kulvarlarda takımıyla 12 maça çıktı ve bu maçlarda 9 gol kaydetmeyi başardı, ancak hiç asist yapmadı.