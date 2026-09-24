Bir Suudi spor yorumcusu, milli takım taraftarları arasında öfke dalgası yarattı. Yorumcu, forvet oyuncusu Abdullah el-Hamdan'a, Arap Körfezi Kupası "Halici 27" turnuvasındaki Kuveyt maçında sergilediği sönük performansın ardından sert bir şekilde yüklendi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, dün Çarşamba günü Cidde'deki İnma Stadı'nda, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu grup aşamasının ilk hafta maçında Kuveyt Milli Takımı'nı 1-0 mağlup etti.

Maçta Abdullah el-Hamdan sönük bir görüntü sergiledi; birçok fırsatı gole çeviremedi ve bu durum, sahayı terk ederken Suudi Arabistan taraftarlarının ıslıklarına maruz kalmasına neden oldu.

Bahreyn Milli Takımı eski menajeri Ziyad el-Halife, "El-Arabiya FM" radyosuna yaptığı açıklamalarda, Abdullah el-Hamdan'ın performansını sürekli yanlış kararlar alması nedeniyle eleştirdi ve bunun nem faktöründen kaynaklanıyor olabileceğini belirtti.

Ancak Suudi spor yorumcusu Faysal el-Cefn, el-Halife'nin açıklamalarına karşı çıkarak şunları söyledi: "Abdullah el-Hamdan her zaman yanlış kararlar alıyor, mesele sadece nemle ilgili değil. Biz onu, sabredilmesi gereken, âlemlerin Rabbi'nden gelen bir imtihan olarak görüyoruz."

El-Cefn'in açıklamaları, genel olarak Suudi Arabistan Milli Takımı taraftarları ve özel olarak da Nassr kulübü taraftarları arasında büyük bir öfkeye yol açtı; söz konusu açıklamaların tarafsız ve objektif olması gereken bir yorumcudan gelmemesi gerektiği değerlendirildi.

Suudi gazeteci Ahmed el-Amri şunları yazdı: "Bazı yorumcuların programlarında dün Abdullah el-Hamdan'ın performansına yaklaşımı için söylenebilecek en hafif söz, ayıp ve iğrenç olduğudur."

Ve şöyle ekledi: "Performansı ve olumsuzlukları eleştir, ama onun resmi bir turnuvada milli takımının forveti olduğuna dair içinde biraz duygu bırak."

Hatırlanacağı üzere el-Hamdan, Arap Körfezi Kupası'nın geçen edisyonu "Halici 26"da, Bahreynli Muhammed Merhun ve Ummanlı İssam es-Subhi ile birlikte 3 golle gol kralı olmuştu.