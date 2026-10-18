Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Roshn Ligi'nin yeniden başlamasına az bir süre kalırken yeni bir darbe aldı. Tıbbi tetkikler, A takım futbolcusu stoper Nader El Şarari'nin arka adale kasında yırtık olduğunu ortaya koydu. Bu sakatlık, oyuncuyu iki ila 3 hafta arasında bir süre takımla yapılan antrenmanlardan uzak tutacak ve önümüzdeki bazı yerel ile kıtasal karşılaşmalarda forma giymesini riske atıyor.

Suudi Arabistan'da yayın yapan "Al Riyadiyah" gazetesinin haberine göre El Şarari, dün cumartesi günü röntgen çekimine girdi. Oyuncu, bir tedavi seansı sırasında ağrı duyduğunu kulüp doktoruna bildirmiş, doktor da sakatlığın niteliğini belirlemek için tetkiklerin yapılmasını istemişti. Sonuçlar, arka adale kasında yırtık bulunduğunu doğruladı.

Stoperin Suudi Arabistan Ligi'nde Neom, Al Faisaly, Al Khaleej ve Al Hazem karşısında olmak üzere en az 4 maçta forma giyemeyeceği, ayrıca AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde Al Wasl ve Özbekistan ekibi Pakhtakor ile oynanacak iki karşılaşmayı da kaçıracağı öngörülüyor. Oyuncunun dönüş tarihi, tedavi ve rehabilitasyona verdiği yanıt ile tam fiziksel hazırlığına yeniden kavuşmasına göre belirlenecek.

El Şarari'nin sakatlığı, Al Nassr açısından önemli bir dönemde geldi. Riyad'daki "Al Awwal Park" sahasında önümüzdeki salı günü Neom ile Suudi Roshn Ligi'nin onuncu hafta mücadelesinde karşılaşacak olan takımda, Fransız stoper Mohamed Simakan'ın maça yetişip yetişmeyeceği de merakla bekleniyor.

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