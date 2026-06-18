Suudi Milli Takımı kalecilerinin antrenmanlarında alışılmadık bir yenilik

Suudi Arabistan Milli Takımı’nın teknik ekibi, kalecilerin tepki hızını geliştirmek amacıyla kale sahasının zeminini su ve sabunla ıslatarak yenilikçi ve alışılmadık bir antrenman yöntemi uyguladı.

Bu uygulama, milli takımın 2026 Dünya Kupası 8. Grup'un ikinci turunda önümüzdeki Pazar günü İspanya ile oynayacağı maça hazırlık amacıyla Perşembe günü ABD'nin Austin kentinde gerçekleştirdiği antrenman sırasında uygulandı.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, halka açık antrenmanın ilk çeyreğinde kaleci antrenörünün 6 yarda çizgisinin önüne beyaz bir halı serdiğini ve ardından üzerine su ve sabun karışımı döktüğünü gözlemledi.

Ardından, toplar ıslak yüzeye çarpacak şekilde yönlendirildi; bu da topların kaymasına ve ani bir şekilde yön değiştirmesine neden oldu. Bu alıştırma, kalecilerin aldatıcı toplarla başa çıkma yeteneklerini test etmeyi ve reflekslerini geliştirmeyi amaçlıyordu.

"Q2" sahasında antrenman başlamadan önce, Yunan teknik direktör Georgios Donis, sadece teknik ekibin katıldığı, beş dakikadan kısa süren kısa bir toplantı düzenledi.

Antrenman programında ısınma egzersizleri, top hakimiyeti çalışmaları ve İspanya maçıyla ilgili taktiksel konular yer aldı; antrenman, yoğun bir taktik çalışmasıyla sona erdi.

Milli takımın Cuma günü tamamen kapalı bir antrenman yapması planlanıyor; ardından Avrupa şampiyonu ile karşılaşmak üzere Georgia eyaletinin Atlanta kentine hareket edecek.

Suudi “Yeşiller”, Dünya Kupası’ndaki ilk maçında geçen Salı sabahı Uruguay ile 1-1 berabere kalmıştı.