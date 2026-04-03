Suudi milli takım oyuncuları Renard'ın ayrılmasını istemiyor

Fransız teknik direktör Hervé Renard'ın önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan milli takımında kalıp kalmayacağı konusunda şüpheler var.

Suudi milli takımı, geçtiğimiz Mart ayında uluslararası maç arası sırasında Mısır ve Sırbistan'a karşı hazırlık maçlarında mağlup oldu.

2026 Dünya Kupası finalleri başlamadan önce Renard'ın Suudi milli takımından bir an önce ayrılması yönünde sesler yükseldi.

Aynı zamanda Renard, Dünya Kupası'na da katılacak olan Gana Milli Takımı'nı çalıştırması için Gana Futbol Federasyonu'ndan bir teklif aldı.

Ancak "Al-Sharq Al-Awsat" gazetesi, Renard'ın Suudi milli takımıyla olan sözleşmesi nedeniyle Gana milli takımını çalıştırmayı reddettiğini doğruladı.

"Al-Sharq Al-Awsat"ın özel kaynakları, Suudi milli takım oyuncularının Renard'ın ayrılmasını istemediğini belirtti.

Gazete, "Renard, Suudi milli takımının soyunma odasında büyük saygı görüyor" diye yazdı.

Gazete, Suudi Futbol Federasyonu'nun hesaplanmamış bir teknik maceraya atılmayı reddettiğini ve bu nedenle Fransız teknik direktörün kalmasında ısrar ettiğini belirtti.

Suudi milli takımı, Dünya Kupası'nda İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile birlikte 8. grupta yer alıyor.

Avrupa milli takımı... "Opta", 2026 Dünya Kupası şampiyonunu tahmin ediyor