Suudi Ligi transferlerinin “baba”sı istifa etti… Dernek danışmanı onun yerine geçti

Suudi Profesyonel Futbol Ligi’nin yapısını sarsan ani bir istifa yaşandı; dünya çapındaki yıldızların transferlerini yöneten Nijeryalı Michael Aminalo, ligin spor direktörlüğü görevinden ayrılma kararı aldı. Bu ayrılış, Suudi futbolunun çehresini değiştiren oyuncu transfer projesinin geleceği hakkında binlerce soruyu gündeme getiren hassas bir zamanda gerçekleşti.

Bu gelişme, Suudi Futbol Federasyonu Başkanı Yaser Al-Meshal’ın, şu anda Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda ilk turda elenmesinin ardından görevden alınmasının hemen ardından gerçekleşti.

"El-Şerk El-Awsat" gazetesi, yabancı oyuncularla yapılan sözleşmelerden birincil olarak sorumlu olan Aminalo'nun, bugün Pazartesi günü Lig yönetimi'ne gönderdiği bir e-posta yoluyla istifasını sunduğunu ve böylece 2023'teki atanmasından bu yana yaklaşık üç yıl süren görevine son verdiğini doğruladı.

Şu ana kadar, “transferlerin mimarı”nın ayrılma kararını almasına neden olan sebepler netleşmedi; Suudi Profesyonel Futbol Ligi de bu konuda sessizliğini korudu ve bu adım ya da zamanlaması hakkında herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Bilgilere göre, Aminalo’nun yerine, Lig’in CEO’sunun danışmanı olan İspanyol Jesús Arroyo geçecek. Atamayla ilgili resmi işlemlerin önümüzdeki dönemde tamamlanması bekleniyor.

Aminalo, lig kulüplerinin dünyanın en önde gelen yıldızlarıyla sözleşme imzaladığı bir dönemde, spor yönetimini yönetmiş ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yabancı oyuncuların transferi projesini denetlemişti. Ayrıca son üç sezon boyunca transfer mekanizmalarının oluşturulmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmuş, ligin rekabet seviyesini yükseltmeyi ve küresel varlığını güçlendirmeyi amaçlayan projenin teknik yönlerini takip etmişti.

Suudi Profesyonel Futbol Ligi Birliği’nin önümüzdeki günlerde, idari değişikliğin ayrıntılarını ve görevlerin, Aminalo’nun halefi olarak seçilmeden önce CEO’nun danışmanı olarak görev yapan Jesus Arroyo’ya devredilme sürecini açıklaması bekleniyor.