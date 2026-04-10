Suudi Ligi'nin gol kralı büyük bir ödüle yaklaşıyor

Al-Qadisiyah'ın Meksikalı forveti Julian Kenyonis, Suudi Roshen Ligi'nin bu sezonunda dikkat çekici performanslar sergilemeye devam ederek, turnuvanın en önemli yıldızlarından biri olduğunu kanıtlıyor.

Kenyonis bu sezon 26 gol atarak, Suudi Al-Ahli kulübünün yıldızı İngiliz Ivan Toney ile golcü sıralamasında zirveyi paylaşıyor.

Bu bağlamda, Al-Qadisiyah yönetimi, parlayan yıldızını elinde tutmak için ciddi adımlar atıyor ve Suudi gazetesi "Al-Riyadiah"ın haberine göre, sözleşmesini iki sezon daha uzatmaya hazırlanıyor.

Gazete, yönetimin 29 yaşındaki oyuncunun sözleşme şartlarını iyileştirmeye çalıştığını ve böylece oyuncunun takımla olan bağının 2030 yazına kadar uzatılacağını belirtti.

"Transfermarkt" sitesinin verilerine göre, Kenyonis'in piyasa değeri yaklaşık 12 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Oyuncu, iki sezon önce América kulübünden El-Qadisiyah'a katılmıştı ve sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

Suudi Ligi'ne transfer olmadan önce, Kenyonis América formasıyla dikkat çekici bir performans sergilemiş, bir sezonda 23 gol atıp 10 asist yapmış ve üç şampiyonluğa katkıda bulunmuştu. Ayrıca Atlas Guadalajara ve Tigres takımlarında da forma giydi ve Meksika milli takımında 20 uluslararası maça çıktı.

Al-Qadisiyah'taki istatistiklerine bakıldığında, 2024-2025 sezonunda 28 maçta 20 gol atıp 10 asist yaparak başarılı bir ilk sezon geçirdi. Bu sezon ise Roshen Ligi'nde 25 maça çıktı ve 26 gol attı, 2 asist yaptı, ayrıca Khadim Al-Haramain Kupası'nda 4 gol attı.

