Suudi Lig mi, yoksa Amerikan Ligi mi?.. Lewandowski’nin gideceği yer resmi olarak açıklandı

Deneyimli Polonyalı forvet Robert Lewandowski, ABD’li Chicago Fire kulübünün kendisiyle bedelsiz transfer anlaşması imzaladığını duyurmasının ardından geleceğini resmen netleştirdi. Böylelikle, Suudi Arabistan Ligi’ne transfer olacağına dair haberlerin ortasında, bir sonraki durağıyla ilgili tartışmalar da sona erdi.

Chicago Fire, bugün Pazartesi günü X platformundaki hesabı üzerinden Lewandowski ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sürecek bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Böylece Polonya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu, Avrupa dışında ilk deneyimini yaşayacak.

.

Lewandowski'nin transferi, dört sezon boyunca forma giydiği Barcelona ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından gerçekleşti. Oyuncu daha önce Bayern Münih ve Borussia Dortmund formalarıyla parlamış, kariyerine ise Polonya'da Lech Poznań ve Znicz Pruszków takımlarında başlamıştı.

Chicago Fire’ın sportif direktörü ve teknik direktörü Greg Berhalter, Major League Soccer (MLS) resmi sitesinde yer alan açıklamasında şunları söyledi: “Robert, kulüp içinde yerleştirmeye çalıştığımız değerleri somutlaştırıyor. O doğuştan bir şampiyon ve gerçek bir rekabetçi. Takıma katılması, şampiyonluklar için rekabet etme ve takımın seviyesini yükseltme hedefimizi yansıtıyor.”

Lewandowski, kulüp kariyerinde 869 resmi maçta 629 gol atıp 159 asist yaparak olağanüstü bir rekora sahiptir. Ayrıca 32 şampiyonluk kazandı; bunların en önemlileri arasında 10 Bundesliga şampiyonluğu, 3 La Liga şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yer almaktadır.

Uluslararası alanda ise Lewandowski, 167 uluslararası maçta attığı 89 golle Polonya milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak kabul ediliyor. Ayrıca, 2018 ve 2022 Dünya Kupaları’nda milli takımını sürüklemiş ve dört kez Avrupa Şampiyonası’na katılmıştır.

Chicago Fire, şu anda ABD Ligi’nin Doğu Bölgesi’nde üçüncü sırada yer alıyor ve Lewandowski’nin önümüzdeki iki sezon boyunca takımı şampiyonluk mücadelesine taşıyacağı umuluyor.