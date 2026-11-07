Suudi Arabistan'ın " Okaz " gazetesi, Ittihad kulübünün mülkiyetinin devralınması dosyasına ilişkin yeni gelişmeleri ortaya çıkardı. Gazete, yeni yatırımcının seçilmesine yönelik işlemlerin hâlâ sürdüğünü belirterek, başvuranların mali ve idari değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak mülkiyet devri sürecinin 2027 yılı sonuna kadar uzayabileceği beklentisine dikkat çekti.

Gazete, Ittihad yönetimine yakın bir kaynağa dayanarak dosyanın ileri bir inceleme aşamasına girdiğini aktardı. Bu aşama; yatırımcıların mali yeterliliğinin incelenmesini, finansman kaynaklarının ve mali yükümlülüklerin denetlenmesini, ayrıca kulübün mülkiyetini üstlenme, onu yönetme ve yakın ile orta vadeli dönemlerde gereksinimlerini karşılama kapasitelerinin doğrulanmasını kapsıyor.

Kaynak, değerlendirme sürecinin, mülk sahibi tarafın belirlediği şartlar ve kurallar uyarınca yerli ve yabancı yatırımcıların dosyalarını kapsadığını açıkladı. Kaynak ayrıca, yabancı yatırımın onaylanmış düzenleyici çerçeveye uygun biçimde mülkiyet yapısı içinde yerli bir ortağın bulunmasını gerektirdiğine işaret etti.

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Buna karşılık yerli yatırım seçeneği, mali kapasite ve idari yeterlilik açısından istenen kriterlerin karşılanması şartıyla, yatırımcının kulübü yönetme ve yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesini güvence altına alacak şekilde, kulübün hisselerinin %70'ine kadarını tek başına devralmak için başvuruda bulunma imkânı tanıyor.

Kaynak, ilgili taraflarla müzakerelerin sürdüğünü teyit ederek, sunulan dosyaların incelenmesinin ileri bir aşamaya ulaştığını ve mali ile idari ayrıntıların gözden geçirilmesi ve nihai değerlendirme aşamasına geldiğini, bunun da yürütme işlemlerinin tamamlanmasına zemin hazırladığını açıkladı; ancak yatırımcıların kimliğini açıklamadı ve anlaşmanın tamamlanması için kesin bir tarih belirtmedi.

Kaynak, devralma dosyasının geçen sezon sonunda müzakerelerin başlamasından bu yana ilerleme kaydettiğine ve Ittihad'ın yeni sahibini belirlemeye artık daha yakın olduğuna işaret etti; ancak mülkiyet devrinin tarihinin değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasına ve sonuçlarının onaylanmasına bağlı kaldığını, bunun da dosyanın sonuçlandırılmasını 2027 yılı sonuna erteleyebileceğini belirtti.