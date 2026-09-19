Geçtiğimiz sezon, Manchester City yıldızı Mateo Kovacic'in kariyerindeki en büyük gerilemeye sahne oldu; oyuncu bu dönemin büyük bölümünü sakatlığı nedeniyle iyileşme sürecinde geçirdi.

Kovacic geçen sezon toplam 242 dakika süre alarak 9 maçta forma giydi. İlginç olan ise, eylül ayından mart ayına kadar süren yokluğunun, sahaya çıktığında teknik seviyesini büyük ölçüde etkilememesiydi.

Hırvat gazetesi Jutarnji List, Kovacic'in önümüzdeki kış transfer döneminde Manchester City'den ayrılmayı planladığını aktardı.

Gazete, bu yaz Enzo Fernandez'in gelişinin ardından Hırvat oyuncunun hayal kırıklığına uğradığını ve ayrılmak istediğini, ancak yeterli zaman olmaması nedeniyle bunun gerçekleşmediğini açıkladı.

Kovacic'in özellikle Türkiye'den gelen cazip tekliflerin yanı sıra Suudi Arabistan'dan da teklifleri vardı; ayrıca İtalya'dan da temaslar aldı.

Gerek Manchester City'nin, gerek Kovacic'in, gerekse diğer kulübün çıkarlarını uzlaştırmak zordu ve sonunda zaman doldu; Hırvat oyuncu Etihad Stadyumu'nda kalmak zorunda kaldı.

Sezonun üzerinden yalnızca bir ay geçmesinin ardından, Kovacic'i zorlu bir sonbaharın, yani kesintili süre alacağı bir dönemin beklediği açık hale geldi.

Ancak şu da doğru ki, milli maçlarının yanı sıra kış transfer piyasasının açılış tarihine kadar yaklaşık 20 maçı olacak. Nitekim mavi-beyazlılarla olan sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor.

İşte o zaman Etihad Stadyumu'ndan ayrılması gerekecek; çünkü 32 yaşında olan ve geçen sezonu ameliyatlar ile iyileşme süreci arasında geçiren Kovacic'in düzenli olarak oynamaya ve futbolun tadını çıkarmaya ihtiyacı var.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz