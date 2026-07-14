Suudi Hilal, Harry Kane ile temas kurdu… ve Bayern’in şartını devreye sokmaya hazırlanıyor

Al-Hilal Kulübü, önümüzdeki yaz transfer döneminde kadrosuna yeni bir dünya yıldızı katma olasılığını değerlendirmek üzere, Bayern Münih’te forma giyen İngiliz forvet Harry Kane’in temsilcileriyle ilk görüşmelere başladı ve hücum hattını güçlendirmek için ciddi adımlar atmaya başladı.

Bayern Münih, 2023 yazında Harry Kane ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurmuştu. Bu transfer, oyuncunun konumu ve büyük teknik değeri nedeniyle dünya çapında ilgi görmüştü.

"Sky Sports" ağının haberine göre ve Suudi "Okaz" gazetesinin aktardığına göre, Kane henüz kararını vermemiş durumda; İngiltere milli takım kaptanı, geleceği hakkında bir karar vermeden önce Al-Hilal'ın sunduğu sportif ve mali teklifi dikkatle incelemek istiyor.

Gazete, Kane’in Bayern Münih ile olan sözleşmesinde, herhangi bir kulübün sözleşmesinin üçüncü sezonunda 65 milyon avro karşılığında onu transfer etmesine izin veren bir madde bulunduğunu açıkladı. Bu ceza şartı devreye girerse, Bavyera kulübü forvetinin ayrılmasını engelleyemeyecek.

Al-Hilal, dünyanın en iyi golcülerinden birini Suudi Roshen Ligi’ne katmaya ikna etmeyi hedefliyor. Haber ağı, önümüzdeki görüşme turlarının belirleyici olacağını vurguladı; şu ana kadar Bayern Münih, bu transferle ilgili Al-Hilal’den herhangi bir resmi temas almadı.

Suudi gazetesi, Al-Hilal’ın hem mali hem de sportif açıdan Kane ve menajerinin beklentilerini karşılayan bir teklif sunması halinde müzakerelerde hızlı bir ilerleme kaydedilebileceğine işaret ederek haberini sonlandırdı.