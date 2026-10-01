Ünlü Suudi medya mensubu Türki el-Acme, Cristiano Ronaldo'nun deneyimli teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı krizin ardından Portekiz kampından ayrılmasıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

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Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Jesus ile karşı karşıya geldi. Portekizli teknik direktörin, uzun süre ısınmasına rağmen onu Norveç karşısında sahaya sürmeme kararı bunun sebebiydi. Krizi alevlendiren ise, deneyimli teknik direktörün "Don"un felsefesini veya planını değiştirmeyeceğini vurguladığı açıklamalardı. Bunun üzerine Suudi Nassr'ın yıldızı kampı terk edip Madrid'e gitmeye karar verdi.

Bu konuyla ilgili el-Acme, Suudi "Thmanyah" platformu üzerinden yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Jesus'un şaka yapmadığı çok açık. Cristiano Ronaldo'nun değerine rağmen sert bir karar aldı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bazı hikayelerde kahraman yaşar, ancak Ronaldo'nun hikayesinde 'kahraman öldü' ve bu, Don'un hikayesi için doğal bir durum; nitekim bu şekilde bitmesi gerekiyordu."

Şu sözlerle noktayı koydu: "Ronaldo hiç şüphesiz büyük bir değer, ancak benim görüşüme göre bu, tarihi yolculuğun sonu."



