Suudi gazeteci: Diaby, kulübü saygı göstermiyor... Derhal kovulmalı

Cidde İttihad’ın kanat oyuncusu Fransız Moussa Diaby, Roshen Profesyonel Ligi’nin 27. haftasında oynanan El-Hazm maçında, takımının 1-0 galip gelmesine rağmen kırmızı kart görmesinin ardından sert eleştirilere maruz kaldı.

Diaby, maçın başlamasından 34 dakika sonra, El-Hazm oyuncusuna karnının altına sert bir darbe indirerek saldırdıktan sonra oyundan atıldı. Bu olay tribünlerde öfkeye neden oldu ve taraftarlar, Fransız kanat oyuncusu sahadan çıkarken yuhaladılar.

Bu kırmızı kartla ilgili olarak Suudi medya mensubu Manaf Abu Shakir, Suudi "Dorina Geir" programında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Diaby'nin yaptığı şey büyük bir umursamazlık ve sorumluluk almamaktır, çünkü o ne kulübü ne de taraftarları saygı duyuyor."

Abu Şakir sözlerine şöyle devam etti: "Oyundan çıkarken taraftarların ıslıklarını duyduk. Bunun nedeni, takımın çıkarlarını gözetmeden düşüncesizce davranmasıdır. Bence oyuncu kendini kulüpten daha üstün görüyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Diaby, Al-Ittihad yönetimi tarafından cezalandırılmalıdır. O, acemice oynuyor ve sorumluluk hissetmiyor. Bence yazın ayrılacak."

Son olarak şunları söyledi: "Al-Ittihad yönetimi, oyuncunun ulaştığı kötü teknik ve disiplin durumunu göz önünde bulundurarak, sezon sonunda onu herhangi bir şekilde takımdan göndermek konusunda düşünmelidir."