Suudi Arabistan'ın Al Ahli kulübünün teknik ekibi, iki yarıya bölünmeyi kabul etmeyen kritik bir maç öncesinde, Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns karşısında oynanacak beklenen mücadele öncesinde takımın en önemli direklerinden birinin durumu etrafında dönen tartışmalara son verdi.

Suudi Arabistan gazetesi "El-Meydan er-Riyadi", Nayef Mesud'un Kıtalar Kupası turnuvası kapsamında ve Güney Afrika ekibinin sahasında oynanacak Sundowns maçına yetişip yetişemeyeceği konusundaki durumunu açıkladı.

Gazete, Al Ahli içindeki kaynaklara dayandırdığı haberde, Nayef Mesud'un son dönemde geçirdiği ve geçtiğimiz süreçte takımla oynamasını engelleyen sakatlıktan tamamen iyileşmesinin ardından mücadeleyi oynamaya tam anlamıyla hazır olduğunun kesinleştiğini aktardı.

Mesud, Al Ahli'nin ilk on birinde vazgeçilmez temel direklerden biri olarak kabul ediliyor; teknik direktör Marino Pusic, sahip olduğu teknik ağırlık ve bu tür kıtasal karşılaşmalardaki büyük tecrübesi nedeniyle onu planında temel ve merkezi bir unsur olarak görüyor.

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Al Ahli, son dönemde takımın hem yerel hem de kıtasal düzeydeki sonuçlarının gerilemesinin gölgesinde, öfkeli taraftarlarıyla barışmak için bu zorlu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Nayef Mesud'un dönüşü, güveni yeniden kazanma yolculuğunda takım için büyük bir moral ve teknik destek olacak.