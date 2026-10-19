Suudi bir prensin katılımıyla: Ronaldo ve Roberto Carlos'un dev projesinin başlangıcı

Brezilyalı iki efsane Ronaldo ve Roberto Carlos'un, gelecek sezon Brezilya İkinci Ligi'nde (Serie B) mücadele edecek mütevazı bir kulüp olan Inter de Limeira'ya ortak olma yolundaki son adımı tamamlandı.

Brezilya kulübünün genel kurulu, 31 Ağustos'ta 53'e karşı 1 oyla, eski iki futbolcunun ortağı olduğu bir şirketin, kulübün Brezilya'da "Futbol Anonim Şirketi" (SAF) olarak bilinen yeni kurumsal yapısındaki yüzde 80'lik hisseyi devralmasını onayladı.

İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre anlaşma bugün pazartesi günü resmen imzalandı; geriye kalan yüzde 20'lik hisse ise kulübün kendisinde kalacak.

Bu projeyi yürüten iş insanı Enrico Ambrogini olup, Brezilya "Globo Esporte" ağına göre projede Ronaldo, Roberto Carlos ve Suudi Prens Abdullah bin Saad bin Abdülaziz Al Suud yer alıyor.

Geçtiğimiz temmuz ayında Roberto Carlos, diğer ortaklardan birinin Afrika kökenli olduğunu açıklamıştı.

"Globo Esporte" ağının eylül ayında aktardığı açıklamalarında Ambrogini, bunun "devasa bir proje" olduğunu ve "SAF (bir futbol kulübünün şirkete dönüştürülmesi) konusunda Brezilya'nın gördüğü diğer bütün deneyimlerden tamamen farklı" olduğunu vurguladı.

Aynı kaynağa göre, kulübü yönetecek olan ticari grup on yıl boyunca 76 milyon euroya varan bir yatırım yapmayı planlıyor; ancak bu tutarın yeni oluşumun büyümesine ve belirlenen hedeflerin ne ölçüde gerçekleştirileceğine bağlı olarak değişebileceği belirtiliyor.

"Globo Esporte" sitesinin aktardığına göre ortaya konan iş planı, 15 yıl boyunca en az 31 milyon euroluk bir yatırıma işaret ediyor.

2026 ve 2027 yılları arasında 3,3 milyon euro yatırılması planlanıyor; bu tutar kulübün yeniden yapılandırılmasına ve borçlarının ödenmesine ayrılacak.

Sportif açıdan ise hedef, Birinci Lig'e (Serie A) geri dönmek. Bu bağlamda "Inter de Limeira" kulübünün mevcut başkanı Danilo Mauf, "Neden olmasın?" diye sordu.

Ambrogini, "Globo Esporte"ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ronaldo, Roberto Carlos ve projeye katılan herkes büyük bir heyecan duyuyor; bunu harika bir meydan okuma olarak görüyorlar ve büyük bir istekle sahipleniyorlar. İşin kolay olmayacağının farkındayız, ama herkes güçlü bir yönetim ortaya koymak için istekli."



