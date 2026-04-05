Suudi bir medya mensubu: "Salah'ın işi bitti... Mısır basını ise onu övüyor!"

İngiliz kulübü Liverpool'un kanat oyuncusu Mısırlı yıldız Mohamed Salah, önümüzdeki yaz Roshen Profesyonel Ligi'ne transfer olacağına dair haberlerin ardından Suudi bir medya mensubu tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Salah, bu sezonun sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıklamıştı. Bunun üzerine basında, onun Roshen Ligi'ndeki Al-Hilal veya Al-Ittihad takımlarına katılma olasılığına işaret eden haberler çıktı. Ayrıca bazı Avrupa kulüplerinin de onu kadrolarına katmak için güçlü bir istekleri olduğu belirtildi.

Ancak Suudi gazeteci ve Al-Nassr'ın eski sözcüsü Saud Al-Sarami, "Al-Arabiya FM" programında ateşli açıklamalarda bulunarak Salah'ı eleştirdi ve şöyle dedi: "Mısırlı Firavun'un işi bitti, artık hiçbir şey sunamaz, şu anda Suudi Ligi'ne uygun değil."

"Şu anda olanlar, bazı Mısırlı medya ve basın kuruluşlarının onu Roshen Ligi'ne yönlendirmek için yürüttüğü bir tanıtım kampanyasından ibarettir. Bazıları onun Hilal'e uygun olduğunu düşünürken, diğerleri ise Al-Ittihad'a katılmasını öneriyor" diye ekledi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Ligimizde zaten Mısırlı isimler var. Dunga'nın El-Nujuma'daki örneği yeterli; El-Nasr karşısında maçın temposuna ayak uyduramadı ve sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı."

Son olarak şunları söyledi: "Dediğim gibi, Salah şu anda Roshen Ligi için uygun değil, Mısır'daki Smouha'ya transfer olabilir."