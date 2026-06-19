Suudi bir gazeteci Al-Dosari’yi savunuyor: Fark yaratabilecek tek kişi o

Suudi medya mensubu Khaled Al-Shneif, 2026 Dünya Kupası’nın ilk turunda Uruguay ile 1-1 berabere kalınmasının ardından eleştiri yağmuruna tutulan Suudi milli takım kaptanı Salem Al-Dossari’yi savundu.

Al-Dossari, geçtiğimiz günlerde sert eleştirilere maruz kalmış ve önümüzdeki Pazar akşamı İspanya ile oynanacak maçta ilk 11'den çıkarılması yönünde sürekli talepler gelmişti.

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Al-Shneif, “Dorina Geer” programında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Salem Al-Dossari’ye yönelik bu abartılı saldırının nedenini bilmiyorum. Uruguay karşısında beklenen performansı gösteremediği doğru

"Bu eleştirilere rağmen, El-Dosari bizim için fark yaratabilecek tek oyuncu olmaya devam ediyor. Ona yönelik eleştiriler, hakaret ve hedef göstermeye dönüştü; bu olmamalı, çünkü o milli takımımızın bir oyuncusu ve uluslararası arenada desteklenmeli" diye ekledi.

Son olarak şunları söyledi: “İspanya ile oynayacağımız bir sonraki maç zor geçecek ve olumlu bir sonuç elde etmek için tüm oyuncularımızı korumamız gerekiyor.”