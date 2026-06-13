Suudi basını: Fas'ta kaos hakim ve Brezilya'yı yenmek zor!

Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nın ilk turunda Pazar sabahı oynanacak olan Brezilya maçı öncesinde bazı Suudi medya mensuplarının sert eleştirilerine maruz kaldı.

Fas milli takımı, Brezilya, Haiti ve İskoçya'nın yer aldığı üçüncü grupta yer alıyor ve çoğu tahmin, "Atlas Aslanları"nın 32 turuna kolayca yükseleceğini gösteriyor.

Suudi Arabistan milli takımının eski oyuncusu ve şu anki spor yorumcusu Muhsin Al-Jamaan, Suudi "Al-Riyadiya" kanallarında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Brezilya harika bir oyuncu kadrosuna sahip. Bu kadroyu ayıran özellikler deneyim ve sağlamlık; yaş faktörü benim için önemli değil."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Arka hattan başlayıp orta sahadan geçerek forvete kadar, Brezilya milli takımı Fas'ı ve diğer takımları yenebilecek isimlere sahip."

Sözlerine şöyle devam etti: "Fas iyi futbol oynayabilir, ancak sorun, teknik direktör değişiklikleriyle ilgili idari kararları etkileyen kargaşada yatıyor. Mevcut teknik direktörün hangi yöntemi benimseyeceğini bilmiyorum ve bu da Brezilya karşısında işleri daha da zorlaştıracak."

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"Devamlılık, herhangi bir milli takım için en önemli başarı faktörlerinden biridir ve bu şu anda Arjantin'de yaşanıyor, çünkü Scaloni'nin devamlılığı başarıların elde edilmesini sağladı, ancak Fas'ta kaos hakim" diye ekledi.

Yayıncı Nabil Nakshbandi ise aynı zamanda şunları söyledi: "Fas açıkça belirsiz bir hale geldi. Doğru, modern dönemde birçok başarıya imza attı, ancak karar alma sürecinde anlamadığım tuhaf bir durum var."

O şöyle açıkladı: "Brezilya milli takımı, özellikle ön üçlüde Vinícius ve Raphinha'nın liderliğinde, arkalarında da Casemiro ile muhteşem oyunculara sahip. Tek sorunu ise uyum."

"Fas maçı, Brezilya için grup aşamasındaki en zorlu maç olacak, ancak Brezilya'nın galip gelme şansı var, çünkü Atlas Aslanları'nın teknik direktörü henüz net bir kadroya karar vermedi" diye ekledi.

Son olarak şunları söyledi: "Fas milli takımının, özellikle de Al-Hilal'da düşüşe geçen bir sezon geçiren Yassine Bounou'nun, beklenen performansı sergilemesini umuyorum."



