Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasının final maçına yükselmesine rağmen, Katar'ı geçmesinin ardından Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yıldızlarından birine eleştiriler yağdı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Katar Milli Takımı'nı normal süresi golsüz berabere biten maçın ardından penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup etti.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın savunmacısı Hassan Tambakti, Katar karşısında penaltı atışını kaçırmasının ardından sert eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Suudi Arabistan'ın penaltı atışlarını Abdullah El Hamdan, Mohammed Kanno ve Muhtar Ali gol yaparken, Tambakti ve Firas El Buraikan atışlarını kaçırdı.

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Katar cephesinde ise Edmilson ve El Carhi gol atmayı başarırken, Moez Ali, Jassem Gaber ve Hoki Boualem atışlarını kaçırdı. Böylece Suudi Arabistan Milli Takımı, önümüzdeki salı günü Birleşik Arap Emirlikleri ile karşılaşacağı final maçındaki yerini garantiledi.

Tambakti atış öncesinde tereddüt etti ve Katar kalecisini aldatmayı başaramadı; kaleci topu kolaylıkla uzaklaştırdı.

Spor yorumcusu Emad El Salmi, Rotana Sport mea Walid programında Tambakti'nin anı fazlasıyla sakin bir şekilde ele aldığını söyleyerek onu "soğukkanlı" bir oyuncu olarak nitelendirdi ve atışlardaki soğukkanlılığı yanlış anladığını belirtti. Oyuncunun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan El Salmi, topu attığı yöntemi eleştirdi ve bunun kötü olduğunu söyledi.

Spor yorumcusu Mohammed El Enezi ise Tambakti'nin penaltı atışı yöntem­inin yeni olmadığını, daha önceki birçok vesileyle aynı yöntemle gol attığına işaret ederek belirtti; ancak Katar karşısındaki atışın isabetli olmadığını, bu tür kritik anların atış sırasında daha fazla ciddiyet ve güç gerektirdiğini vurguladı.









Spor yorumcusu Mohammed El Şeyh ise daha da ileri giderek, Tambakti'nin penaltı atışını kullanmak için seçilmiş olmasını temelden sorguladı ve atıştan önceki duruş biçiminin ve yavaş hareketin oyuncuyu kaleci karşısında savunmasız bıraktığını, Tambakti'nin penaltı atışı konusunda uzman oyunculardan olmadığını söyledi.