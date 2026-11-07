Hilal oyuncusu Brezilyalı Gabriel Martinelli, son dönemde takımdan uzak kalmasına yol açan kas sakatlığından toparlanmak için uyguladığı rehabilitasyon programında iyi bir mesafe kat ettikten sonra takımla birlikte antrenmanlara dönmenin eşiğine geldi.

" Arriyadiyah " gazetesi, oyuncunun tedavi programını olumlu şekilde ilerlettiğini, kendisini hazırlamak için belirlenen plana bağlı kaldığını ve Hilal oyuncularının İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin kararıyla aldıkları mevcut iznin sona ermesinin ardından takımla birlikte antrenmanlara katılacağını belirtti.

Martinelli, sakatlığını Suudi Roshn Ligi'nin 11. haftası kapsamında geçtiğimiz 23 Ekim'de oynanan Kadisiye maçında yaşamıştı. Ardından Hilal, resmî «X» hesabı üzerinden oyuncunun 10 ila 15 gün sürecek bir tedavi ve rehabilitasyon programına ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

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Gelecek maçlar ALI Premier Lig 09:30 HIL

Sakatlık, Brezilyalı oyuncunun Hilal'in üç maçından uzak kalmasına neden oldu. Bu maçlar, AFC Seçkinler Şampiyonlar Ligi'ndeki Katar ekibi Şamal ve BAE temsilcisi Şabab El Ahli karşılaşmalarıyla birlikte, Roshn Ligi kapsamındaki Fetih maçıydı.

Martinelli, mevcut uluslararası ara dönemini rehabilitasyon programını tamamlamak için değerlendiriyor. Inzaghi ise yerel müsabakaların «FIFA» uluslararası günleriyle aynı döneme denk gelen arasının ardından oyunculara 10 günlük izin vermeye karar verdi.

Hilal'in, sezonun yeniden başlamasına yönelik hazırlıklara başlamak üzere bu ayın 14 Kasım'ında antrenmanlara dönmesi planlanıyor. Bu arada Martinelli'nin durumu ve sakatlığından toparlandıktan sonra gruba katılmaya ne kadar hazır olduğu merakla bekleniyor.