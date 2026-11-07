24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Hilal v Shabab Al Ahli Dubai - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
GOAL
Çeviri:

Suudi Arabistanlı Hilal'in profesyonel oyuncusunun dönüşüyle ilgili müjde

G. Martinelli
Al Hilal
Premier Lig
Brezilya
Suudi Arabistan

Simone Inzaghi için büyük bir destek

Hilal oyuncusu Brezilyalı Gabriel Martinelli, son dönemde takımdan uzak kalmasına yol açan kas sakatlığından toparlanmak için uyguladığı rehabilitasyon programında iyi bir mesafe kat ettikten sonra takımla birlikte antrenmanlara dönmenin eşiğine geldi.

"Arriyadiyah" gazetesi, oyuncunun tedavi programını olumlu şekilde ilerlettiğini, kendisini hazırlamak için belirlenen plana bağlı kaldığını ve Hilal oyuncularının İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin kararıyla aldıkları mevcut iznin sona ermesinin ardından takımla birlikte antrenmanlara katılacağını belirtti.

Martinelli, sakatlığını Suudi Roshn Ligi'nin 11. haftası kapsamında geçtiğimiz 23 Ekim'de oynanan Kadisiye maçında yaşamıştı. Ardından Hilal, resmî «X» hesabı üzerinden oyuncunun 10 ila 15 gün sürecek bir tedavi ve rehabilitasyon programına ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

Ayrıca okuyun.. Video: Mustafa Hadji bombayı patlattı: Hilal'in yıldızı bu nedenle Zidane'ın güvenine sahip değil

Gelecek maçlar
ALI

ALI

Premier Lig

07 Kas 2026

HIL

HIL

Sakatlık, Brezilyalı oyuncunun Hilal'in üç maçından uzak kalmasına neden oldu. Bu maçlar, AFC Seçkinler Şampiyonlar Ligi'ndeki Katar ekibi Şamal ve BAE temsilcisi Şabab El Ahli karşılaşmalarıyla birlikte, Roshn Ligi kapsamındaki Fetih maçıydı.

Martinelli, mevcut uluslararası ara dönemini rehabilitasyon programını tamamlamak için değerlendiriyor. Inzaghi ise yerel müsabakaların «FIFA» uluslararası günleriyle aynı döneme denk gelen arasının ardından oyunculara 10 günlük izin vermeye karar verdi.

Hilal'in, sezonun yeniden başlamasına yönelik hazırlıklara başlamak üzere bu ayın 14 Kasım'ında antrenmanlara dönmesi planlanıyor. Bu arada Martinelli'nin durumu ve sakatlığından toparlandıktan sonra gruba katılmaya ne kadar hazır olduğu merakla bekleniyor.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin