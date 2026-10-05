Suudi Arabistan Nassr'da yeni başkan: Kendisini bekleyen çok sayıda kriz ve dosya

Ahmed el-Sultan'ın Nassr Kulübü futbol şirketinin başkanlığına gelmesi, idari yapıdaki yalnızca bir isim değişikliğinden ibaret değildi; zira adam yeni görevine hassas bir dönemde başlıyor ve bu sırada "El-Alemi"nin masasında önümüzdeki dönemde kesin kararlar gerektiren dosyalar birikiyor.

Çözüm bekleyen mali rakamlar, sonuçlanmayı bekleyen yıldızların geleceği ve acımasız bir transfer piyasası arasında yeni başkanın tecrübesi, farklı türden bir sınavla karşı karşıya olacak.

Suudi Arabistan'ın "El-Riyadiyye" gazetesine göre Sultan, Abdullah el-Macid'in yerine Nassr Kulübü başkanlığını devraldı ve kısa süre içinde görevine başlaması bekleniyor.

Atanması, Roshn Profesyonel Ligi sisteminin yaşadığı hızlı yapısal değişikliklerle aynı zamana denk geldi; böylece kendisini, sportif hedefler ile mali yükümlülükler arasında denge kurmayı gerektiren geçiş döneminde idari dümeni yönetme sorumluluğuyla karşı karşıya buldu.

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Sultan, yönetim ve yatırım dünyasına yabancı sayılmaz; zira Krallık'ta perakende sektöründe güçlü bir profesyonel geçmişe sahiptir ve Al Saif Gallery şirketinin icra kurulu başkanı ile yönetim kurulu üyesi görevini yürütmektedir. Bunun yanı sıra El-Arabiya lil-Oud ve Cenomi Retail'in yönetim kurulu üyeliklerini de üstlenmektedir. Ayrıca 2022 yılında yönetim kurulu üyesi olduktan sonra, Aralık 2024'ten bu yana Metacir el-Saif li't-Tenmiye ve'l-İstismar şirketinin liderliğini de üstlenmiştir.

Nassr'ın yeni başkanı, 2018'den 2024'e kadar olan dönemde Sevb el-Asil şirketinin eski icra kurulu başkanlığını üstlenerek de dikkat çekici bir deneyime sahiptir; bu durak, yönetim, finans ve yatırım konusundaki tecrübesini güçlendirmiştir. Kendisi ayrıca İngiltere'deki Brunel Üniversitesi'nden işletme yüksek lisansı ile El-Kasım Üniversitesi'nden finans alanında lisans derecesine sahiptir.

Ancak idari tecrübeler, Nassr içinde kısa süre içinde gerçek bir sınavla karşı karşıya kalacak. Bunların başında, geleceği sonuçlanması gereken dosyalardan birine dönüşen Portekizli Joao Felix'in dosyası geliyor; bu da ya sözleşmesini yenilemek için harekete geçerek ya da kulübün önümüzdeki döneme ilişkin sportif ve mali vizyonuna uygun kararı alarak olacak.

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Felix'in geleceği, Sultan'ı bekleyen tek dosya olmayacak; zira kulübün kaynaklarını artıracak yeni sponsorluk anlaşmaları getirme ve mali krizi çözme ihtiyacı da öne çıkıyor. Bunun yanı sıra takımın rekabet gücünü artırmak için ihtiyaç duyduğu transfer ve sözleşme dosyasının yönetimi de söz konusu; bunlar, "El-Alemi" taraftarlarının büyük hedeflerini göz ardı etmeden, iyi düşünülmüş kararlar gerektiren dosyalar.

Yönetim, finans ve yatırım alanındaki tecrübesi ile Nassr içinde kendisini bekleyen dosyaların büyüklüğü arasında, Ahmed el-Sultan'ın görevi yüksek bir beklenti tavanı altında başlıyor. Zira başarısı yalnızca futbol şirketini yönetme kabiliyetiyle değil, bekleyen dosyalara sunacağı çözümlerle ve bu tecrübeleri istikrarı yeniden sağlayacak ve Nassr'ın önümüzdeki dönemdeki projesini destekleyecek somut adımlara nasıl dönüştüreceğiyle ölçülecek.