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Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Suudi Arabistan Ligi rakibini kaptı: "Muhteşem" Haaland Premier Lig'e hükmediyor

M.City - Coventry City
M.City
Coventry City
Premier Lig
E. Haaland
O. Watkins
İngiltere
Norveç

2022'den bu yana tam hakimiyet

Erling Haaland, yalnızca ayaklarıyla değil kafasıyla da Premier Lig'in en tehlikeli forvetlerinden biri olduğunu kanıtlamaya devam ediyor. Manchester City ile oynamaya başladığı andan itibaren hava toplarındaki gol istatistikleriyle listenin zirvesinde yer alıyor.

Haaland, üçüncü hafta karşılaşmalarında Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 26. dakikasında Manchester City'yi Coventry City karşısında öne geçirdi.

Squawka'nın istatistikleri, Haaland'ın 2022-2023 sezonunda City'ye gelişinden bu yana 20 golle Premier Lig'de kafa vuruşuyla en çok gol atan oyuncular listesinin başında yer aldığını ortaya koydu.

Bu yaz Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olan eski Aston Villa yıldızı Ollie Watkins, 16 kafa golüyle ikinci sırada yer alırken, onu 13 golle Chris Wood takip ediyor. Casemiro ile Virgil van Dijk ise 11'er golle dördüncü sırayı paylaşıyor.

Haaland, sezona Premier Lig'in ilk iki haftasında iki golle başladı. Üçüncü haftadaki Coventry maçından önce sırasıyla Bournemouth ve Crystal Palace karşısında oynadığı her maçta birer gol kaydetti.

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