İspanya’ya karşı alınan ağır yenilgi, Suudi futbol camiasında sessizce geçiştirilmedi. Al-Nassr efsanesi Fahd Al-Harifi, maçın başlama düdüğünden birkaç saniye önce sergilediği tartışmalı davranış nedeniyle milli takımın sportif direktörü Fahd Al-Mufarrij’e sert eleştiriler yöneltti.

Al-Harifi, Suudi milli takımın sportif direktörüne sert bir saldırıda bulunarak, 2026 Dünya Kupası'nda "Yeşiller"in şu ana kadar sergilediği hayal kırıklığı yaratan performansın bir kısmının sorumluluğunu ona yükledi.

Tartışmanın kıvılcımı, sosyal medya platformlarında ve televizyon kanallarında yayılan bir video klibin ardından çaktı. Videoda, Al-Mufarrij'in, oyuncuların grup fotoğrafını çektikten hemen sonra ve İspanya maçı başlamadan saniyeler önce, hakem başlangıç düdüğünü çalmaya hazırlanırken saha içinde oyuncularla konuştuğu görülüyordu.

Suudi kanalında yayınlanan “Dorina Geer” programına konuk olan El-Harifi’ye, program sunucusu Khaled Al-Shneef tartışmaya yol açan bu anı sordu ve El-Harifi sert bir yanıt verdi: “Aslında Fahd Al-Mufarraj’ın davranışına şaşırdım; ne yer ne de zaman uyguntu. Oyuncular onunla tam olarak odaklanamıyordu.”

Al-Harifi, sahaya giriş zamanlamasını eleştirerek şunları ekledi: “Soyunma odalarına dönmelerini bekleyip onlarla konuşabilirdi. O anki rolü neydi? Oyuncuların yarısı tamamen dikkati dağılmıştı; kimisi ısınma hareketleri yapıyordu, kimisi ise maçın başlangıcını düşünüyordu.”

Al-Nassr efsanesi sözlerini kınama tonuyla şöyle tamamladı: “Fahd Al-Mufarraj’ın yaptığını hiç hoş bulmadım. Saha içinde oyuncularla konuşmak mantıksız bir şey… İnsanlara ‘Bakın ne yapıyorum’ demek mi istedi? Açıkçası ona büyük saygı duyuyorum, ama o şekilde davranmamalıydı.”