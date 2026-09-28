Suudi Arabistan-Irak mücadelesi öncesi Renard'ı hastalık vurdu

Suudi Arabistan Milli Takımı, Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" grup aşamasının son maçında Irak ile oynayacağı beklenen karşılaşma öncesinde beklenmedik bir darbe aldı. Takımın Yunan teknik direktörü Georgios Donis, önemli bir dönemde ortalıkta görünmedi ve A Grubu'ndaki son maç öncesi bu yokluğun nedenleri hakkında soru işaretleri oluştu.

"Şarku'l Avsat" gazetesi, Donis'in yakalandığı soğuk algınlığının «grip» dün Suudi Arabistan Milli Takımı'nın toplu antrenmanlarını yönetmemesinin nedeni olduğunu ortaya koydu. Bu beklenmedik gelişme, Irak Milli Takımı ile oynanacak beklenen karşılaşmadan önce yaşandı.

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Yunan teknik direktörün yokluğu antrenmanlarla sınırlı kalmadı; yarın oynanması planlanan Irak maçına ilişkin basın toplantısına da katılmadı. Onun yerine yardımcısı Serafim Angelinas çıktı ve takımın grup aşamasındaki yolculuğunu kapatacak karşılaşma için hazırlıkları anlattı.

Bu gelişmeler, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın turnuvadaki olumlu sonuçlarını sürdürmeye çalıştığı bir dönemde geldi. Takım, ilk iki turda Kuveyt ve Umman milli takımlarını art arda mağlup ederek yarı finale yükselmeyi resmen garantilemişti.

Suudi Arabistan, son turu oynamadan önce yarı finale çıkmayı garantilediği için Irak karşılaşmasına büyük bir rahatlıkla çıkıyor. Bu durum, teknik heyete tur biletinin garantilenmiş olması sayesinde maçı yönetme fırsatı veriyor; öte yandan grup aşamasını olumlu bir sonuçla bitirme arayışı sürüyor.

Donis'in Irak karşılaşması öncesinde antrenmanları yönetmeye dönüp dönmeyeceği ise merakla bekleniyor. Grip onu hem antrenmandan hem de basın toplantısından uzak tutmuştu. Bu arada Suudi Arabistan Milli Takımı, Körfez turnuvasının yarı final müsabakalarına geçmeden önce A Grubu'ndaki son maçını oynamaya hazırlanıyor.