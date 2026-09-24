Suudi Arabistan'ın Umman karşısındaki kadrosunda 3 olası değişiklik

Suudi Arabistan Milli Takımı, Körfez Kupası 27'deki ikinci maçında Umman ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Kuveyt karşısında zorlu bir başlangıç yapan ve maçı 1-0 kazanan Suudi Arabistan'da, Georgios Donis'in sahaya süreceği kadro merak konusu.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kadrosunda, ilk maça kıyasla bazı değişiklikler görülebilir. Teknik heyet, takıma daha fazla hücum etkinliği kazandırmak isterken, bazı mevkilerde de değişiklikler yapılabilir; ilk on birde yer kapma rekabeti ise sürüyor.

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Muhtemel değişikliklerin en dikkat çekeni, hücum hattında Abdullah el Hamdan'ın yerine Firas el Buraykan'ın forma giymesi olabilir. Zira El Hamdan, Kuveyt maçında beklenen hücum katkısını veremedi ve böylece El Buraykan, Umman karşısında Suudi Arabistan'ın hücumuna liderlik edebilecek seçeneklerden biri haline geldi.

Ayrıca Salih Ebu eş-Şamat'ın yerine Sultan Mendeş'in ilk on birde yer alması da mümkün. Bu değişiklik, özellikle takımın rakibin savunma organizasyonu karşısında daha iyi çözümler bulma ihtiyacı göz önüne alındığında, Suudi Arabistan Milli Takımı'na kanatlarda daha fazla hız ve canlılık kazandırabilir.

Savunma hattında ise Zekeriya Hüsavi'nin adı, Muteb el Harbi'nin yerine ilk on birde başlayabilecek muhtemel bir seçenek olarak öne çıkıyor. Donis, kadroda bazı değişiklikler yapmak ve listedeki tüm oyuncuların hazır olmasından yararlanmak istiyor.

Bu değişiklikler, kadro resmen açıklanmadan önce yalnızca ihtimaller çerçevesinde kalıyor. Ancak El Buraykan, Mendeş ve Hüsavi'nin sahaya çıkması, Umman karşısında beklenen en dikkat çekici senaryolardan biri olabilir. Suudi Arabistan Milli Takımı bu maçta ikinci galibiyetini almayı ve tur atlama yolunda yeni bir adım atmayı hedefliyor.

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