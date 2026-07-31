Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad, yeni sezon öncesinde kadrosunu yeniden düzenleme, maaşları azaltma ve benzeri konulardaki yönetim isteği doğrultusunda oyuncularından ayrılmaya devam ediyor.

Al Ittihad'dan daha önce Fransız Karim Benzema ve N'Golo Kanté ile Hamed El Şankiti'nin yanı sıra Brezilyalı Fabinho da ayrılmıştı.

Sıra, Al Ittihad'ın Arnavut bek oyuncusu Mario Mitaj'a geldi. Oyuncu, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer olmasını öngören bir anlaşmaya varmasının ardından, devam eden yaz transfer döneminde geleceğini netleştirdi ve böylece yeniden Avrupa sahalarına dönmüş olacak.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Genoa, son haftalarda oyuncunun hizmetlerine ilgi gösteren bazı Portekiz kulüplerini geride bırakarak transferi tamamlamayı başardı.

Aynı bağlamda, Sky Sport Italia, Mitaj'ın transferinin bir sezonluk kiralık olarak gerçekleşeceğini ve kiralık dönemin sonunda Genoa'ya sözleşmesini kalıcı olarak satın alma hakkı tanıyan bir madde bulunduğunu ortaya koydu.

Mitaj'ın bu transferi, "Amid" ile geçirdiği bir dönemin ardından Al Ittihad'daki serüveninin sona ermesi anlamına geliyor. Oyuncu, daha fazla forma şansı ve eski seviyesine dönme fırsatı arayışıyla İtalya Ligi'nde yeni bir tecrübe yaşamaya karar verdi.

Oyuncunun, takımla resmi serüvenine başlamak üzere önümüzdeki günlerde Genoa antrenmanlarına katılması bekleniyor. Bu arada Al Ittihad da yeni sezona hazırlık kapsamında kadrosunu yeniden düzenlemeye devam ediyor.