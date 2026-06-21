Suudi Arabistan efsanesi: Donis, İspanyol oyuncular arasında paniğe yol açtı

Suudi Milli Takımı’nın efsanesi Hüseyin Abdülgani, İspanya’ya karşı alınan ağır yenilginin sorumluluğunu Yunan teknik direktör Georgios Donis’e yükledi ve onun maçı yönetme tarzının oyunculara olumsuz mesajlar verdiğini ve performanslarının sönük kalmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.

Abdelghani, “Nadina” programına konuk olarak şunları söyledi: “Milli takımın maça başlama şekli beni şaşırttı, çünkü bu tür karşılaşmalarda üç ya da beş defans oyuncusuyla oynamak, oyunculara ‘amaç, boşlukları kapatmak ve mümkün olan en az mağlubiyetle çıkmak’ olduğu mesajını doğrudan veriyor.”

Şöyle devam etti: “Benim bakış açıma göre, milli takımın Uruguay ve İspanya maçları arasında yaptığı antrenmanlar büyük ölçüde savunma unsurlarına ve skoru korumaya odaklanmıştı. Bu durum sahada açıkça yansıdı; takımın topu ileriye taşımaya veya rakibi tehdit etmeye yardımcı olacak herhangi bir hücum kombinasyonu ya da taktiksel fikir görmedim.”

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En büyük sorunun orta saha mücadelesini kaybetmek olduğunu belirten uzman, şöyle devam etti: “Herkes İspanya’nın gerçek gücünün orta sahadan başladığını bilir. Yine de sahadaki en önemli bölgede onlara sayısal üstünlük sağladık. İspanya milli takımı yıllardır top hakimiyeti, top kontrolü ve hatlar arası hareketlere dayanıyor, ancak biz onların işini büyük ölçüde kolaylaştırdık.”

Şöyle devam etti: “İspanya milli takımının attığı gollere ve yarattığı fırsatlara bakarsak, maçın büyük bölümünde sayısal üstünlük sağladığını görürüz. Oysa Suudi milli takım oyuncuları net bir düzen olmadan topun peşinde koşuyordu; bu yüzden olanlar benim için sürpriz olmadı.”

Abdelghani, teknik sorumluluğun tamamen Donis’e ait olduğunu vurgulayarak şunları ekledi: “İspanya’nın galibiyet favorisi olduğunu biliyordum, ancak Suudi Arabistan milli takımı, özellikle Uruguay ile berabere kaldıktan sonra turnuvada ikinci bir şansa sahipti. Bu yüzden maçın başından itibaren gösterilen tüm bu temkinlilik ve korkunun nedenini anlayamadım.”

Şöyle devam etti: “Eğer bu maç grubun son maçı ya da kader maçı olsaydı, bu yaklaşımı belki anlayabilirdik, ancak sadece savunma oyuncularının sayısını artırmak yerine, özellikle orta sahada farklı çözümler aranabilirdi.”

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Yeşillerin efsanesi, sorunun isimlerden çok organizasyonla ilgili olduğunu vurgulayarak şöyle açıkladı: “Bazıları beş defans oyuncusuyla oynamanın daha iyi savunma yapmak anlamına geldiğini düşünüyor, ancak gerçek savunma organizasyon, takım halinde hareket etme ve boşlukları kapatmaktan başlar; sadece arka hattaki oyuncu sayısını artırmakla olmaz.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Oyuncuların sergilediği gerginlik beni çok şaşırttı. Büyük bir kafa karışıklığı olduğu belliydi; oyuncu topu aldığında ne yapacağını bilemiyordu ve hataların tekrarlanmasıyla kendine olan güvenini yitirip rakibe psikolojik ve teknik üstünlük sağlıyordu.”

Abdelghani, korkunun teknik ekipten oyunculara da yansıdığını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: “Benim için, antrenörün hazırlık yönteminden, çok sayıda toplantıdan ya da talimatlardan bağımsız olarak maça aşırı derecede endişeli olduğu açıktı. Bu tür şeyler oyunculara doğrudan yansıyor, çünkü oyuncu maç öncesinde antrenörünün kişiliğini okur. Bence olanlar, bir sonraki karşılaşma öncesinde herkes için önemli bir ders olmalı.”