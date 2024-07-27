Suudi Arabistan'dan sürpriz Semih Kılıçsoy kararı

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun olası forvet transferleri listesine Semih Kılıçsoy'u da dahil ettiği söyleniyor.

18 yaşındaki oyuncu istikrarlı performansıyla ön planda

Suudi Arabistan transfer listesine onu da ekledi

Semih geçtiğimiz sezon 16 gole direkt katkı yaptı

NE OLDU? Beşiktaş'ın 18 yaşındaki golcüsü Semih Kılıçsoy geçtiğimiz sezonu kötü geçiren takımında bir yıldız gibi parlamıştı. Semih hakkında Suudi Arabistan iddiaları ortaya atıldı.

BÜYÜK RESİM: Sky Italia'nın haberine göre, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Suudi Pro Ligi'nin olası forvet transferleri listesine Semih Kılıçsoy'u da dahil etti. Suudi Arabistan ekipleri, Semih Kılıçsoy için harekete geçebilir ancak Beşiktaş yüksek bir bonservis olmadan genç oyuncuyu satmak istemiyor.

DAHA FAZLASI: Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Semih Kılıçsoy için kısa süre içinde sıcak gelişmeler yaşanabilir. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı ekipte 35 maça çıkan Semih, 12 gol, 4 asistlik performansıyla 16 gole direkt katkı yapmıştı.

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18 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.