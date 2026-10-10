Suudi Arabistanlı spor yorumcusu Walid el-Ferrac, Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'ya yönelik eleştirilerini sürdürdü ve bu kez bu durumun nedeni, oyuncunun milli takımındaki son krizi oldu.

Portekiz Futbol Federasyonu'na bağlı Disiplin Kurulu, bugün cumartesi günü, Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz uluslararası ara döneminde Danimarka maçından 24 saat önce kamptan ayrılması nedeniyle hakkında disiplin işlemi başlatıldığını açıklamıştı.

Kurul ayrıca, Suudi Nassr'ın kaptanının otomatik olmayan bir şekilde geçici olarak men edilmesine karar verildiğini ve davanın "acil" olarak sınıflandırıldığını ortaya koydu; bu, soruşturma tamamlanıp nihai ceza açıklanana kadar verilen ilk resmi cezadır.

Walid el-Ferrac, "X" sitesindeki resmi hesabından paylaştığı bir gönderide bu kararla ilgili şöyle yazdı: "Önemli bir ders, hiç kimse sistemin üstünde değildir."

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Suudi Arabistanlı spor yorumcusu, daha önceki dönemlerde de özellikle geçen sezonun ortasında Roshn Ligi'ndeki bazı maçlardan yaptığı eksiklikler nedeniyle Portekizli yıldıza bazı davranışları sebebiyle eleştirilerde bulunmuştu.

El-Ferrac, o dönemde Ronaldo'ya sert bir şekilde yüklenmiş ve Portekizli yıldızın Hilal'in kış transfer döneminde yaptığı transferlere itiraz etmesi nedeniyle, adı ne olursa olsun hiçbir oyuncunun Suudi Ligi projesinden daha büyük olmadığını vurgulamıştı.

Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın, şu anda men cezası bulunmasına rağmen, önümüzdeki kasım ayındaki uluslararası ara dönemde Ronaldo'nun milli takıma dönmesini istediğini ifade ettiği hatırlatılır.