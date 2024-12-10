Suudi Arabistan'dan Halil Umut Meler kararı: "Bir daha maçlarımıza çağırmayacağız"

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde maç yöneten Türk hakem Halil Umut Meler'in tartışmalı kararları ülkede biletinin kesilmesine neden oldu.

Halil Umut Meler, Al Shabab ile Al Hilal'in maçını yönetmişti

Karşılaşmada kararları tartışıldı

Bir daha Suudi Arabistan'da maç yönetmeyecek

NE OLDU? Türk hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal'in Al Shabab'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçı yönetmişti. Ancak bu karşılaşmadaki kararları, Suudi Arabistan'da biletinin kesilmesine neden oldu.

BÜYÜK RESİM: Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro, Al Shabab - Al Hilal maçındaki yönetimiyle ev sahibi takımın tepkisini çeken Halil Umut Meler'i bir daha maçlarına çağırmayacaklarını söyledi. Al Shabab, Al Hilal maçı sonrası Meler'i Hakem Komitesi'ne şikayet etmişti.

NE SÖYLENDİ? Hakem Komitesi Başkanı Navarro basına şunları söyledi: "Maçta ciddi hata yapan hakem olursa onunla bir daha ilgilenmeyeceğiz. Halil Umut Meler'i maçlarımıza çağırmayacağız. Al-Hilal ile Al-Shabab arasındaki maçta sonuca etki eden hatalar oldu."

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DAHA FAZLASI: Al Shabab, Al Hilal maçı sonrası Meler'i Hakem Komitesi'ne şikayet etmişti. Türk hakem, Al Hilal'dan Kalidou Koulibaly'yi Al Shabab'dan ise Nader Abdullah Al Sharari'yi kırmızı kartla oyundan atmıştı. Meler ayrıca ev sahibi takımın bir golünü iptal etmişti.