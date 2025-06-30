Suudi Arabistan'da Osimhen çılgınlığı: Kesenin ağzını açtılar! Dev maaş ve bonservis...

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da tamamlayan Victor Osimhen için Suudiler, gemileri yaktı.

Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan ve kiralık sözleşmesi sona eren Victor Osimhen, transfer döneminin en önemli konularından birisi olmaya devam ediyor.

Ne söylendi?

Kiralık oynadığı sarı-kırmızılı ekipte sezona damga vuran Nijeryalı yıldızın kalması için seferberlik ilan edildi. Yönetim tüm imkanlarını zorlayıp, 21 milyon Euro maaş önerdi. Bu paranın 15'ini kulüp, 6'sını da sponsorların karşılaması bekleniyor.

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Avrupa'dan bu rakamlara çıkan bir kulüp yok. Tek tehlike Suudi Arabistan.

Ne söylendi?

AL Hilal ilk etapta 40 milyon Euro'luk maaş teklifiyle Osimhen'in aklını çelmeye çalıştı. Yıldız futbolcu, "Avrupa'da kalacağım" diye reddetti. Bu gelişmeyle umutlanan Cimbom, Suudi Arabistan ekibinin yeniden harekete geçmesiyle tedirginlik yaşadı.

Rakamı 50 milyon Euro'ya çıkaran Al Ahli, Napoli'yle de 65 milyon Euro'ya anlaşmayı planlıyor.

Galatasaray cephesi ise Osimhen'den gelecek müjdeli haberle beraber taraftarlarını sevince boğmak istiyor.