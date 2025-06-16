Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim ile alakalı şok bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz sezonun ortasında Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in geleceği belli oldu.

Teknik Direktörlük kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-Shabab takımında devam eden Fatih Terim, sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılma kararı aldı.

71 yaşındaki teknik adamın geleceğinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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Fatih Terim'in Al Shabab performansı

Al-Shabab'ın başında 23 maça çıkan Fatih Terim, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 1.74 puan ortalaması tutturdu. 27 Aralık 2024'te göreve başlayan Terim, sezonu 60 puanla 6. sırada tamamlamıştı.

Suudi Pro Lig kulübü, Terim'in ayrılmasının ardından göreve büyük ihtimalle Real Sociedad'ı çalıştıran Imanol Alguacil'i getirecek.