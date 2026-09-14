Ekvador Futbol Federasyonu, River Plate'in eski teknik direktörü Arjantinli Marcelo Gallardo'yu Ekvador Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak atadığını duyurdu. Bu adımla takım, dengesini yeniden kazanmayı ve önümüzdeki dönemde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Ekvador Federasyonu Başkanı Francisco Egas'ın sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir video aracılığıyla açıkladığına göre, Gallardo teknik direktörlük kariyeri boyunca elde ettiği büyük başarılar nedeniyle seçildi. Egas şöyle konuştu: "Marcelo Gallardo'yu elde ettiği başarılar için getirdik, ama her şeyden önce temsil ettiği değerler için. Ekvador'a hoş geldin Marcelo."

50 yaşındaki Gallardo, takımı 14 kupaya taşıyarak River Plate tarihinin en başarılı teknik direktörü kabul ediliyor. Bu kupalar arasında iki Copa Libertadores şampiyonluğunun yanı sıra bir Copa Sudamericana da bulunuyor.

Arjantinli teknik direktör, 1993 yılında profesyonel kariyerine oyuncu olarak başladığı ve dikkat çekici bir serüven yaşadığı River Plate'ten geçtiğimiz şubat ayında ayrılmıştı.

Ekvador'un başına geçmek, daha önceki teknik direktörlük deneyimleri kulüplerle sınırlı kalan Gallardo için bir milli takımın başındaki ilk tecrübe olacak. Gallardo teknik direktörlük görevinde vatandaşı Sebastian Beccacece'nin yerini alıyor.

Gallardo'nun atanması, Ekvador'un elemelerde 32. turda Meksika'ya karşı iki cevapsız golle alınan mağlubiyetin ardından 2026 Dünya Kupası mücadelesinden elenmenin hayal kırıklığını geride bırakma isteğinin gölgesinde geldi.

Monaco ve Paris Saint-Germain'in orta sahasında oynayan Gallardo, daha önce Suudi Arabistan kulübü İttihad'da kısa bir teknik direktörlük deneyimi yaşamış, ardından River Plate'in başına dönmüş ve şimdi de milli takımlar düzeyindeki ilk sınavı için Ekvador'a geçiş yapmıştı.