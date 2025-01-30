Suudi Arabistan'da Anderson Talisca krizi! Acımadan eleştirdiler

Fenerbahçe'nin Al Nassr'ın elinden Anderson Talisca'yı alması Suudi Arabistan'da eleştirildi.

Talisca, Fenerbahçe'ye imza attı

Ancak Suudi Arabistan bu kararı beklemiyordu

Transferi eleştirildi

NE OLDU? Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı oyuncuyu İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

BÜYÜK RESİM: Ancak Anderson Talisca'nın Al Nassr'a veda etmesi Suudi Arabistan'da eleştirildi. Suudi Arabistan basını, alternatifi bulunmadan Brezilyalıyı gönderen Al Nassr'ı eleştirdi. Ülke basını, Cristiano Ronaldo'nun da eski dinamizminde olmadığı ve Talisca'nın ayrılığı sonrası Portekizli yıldızın da skor üretmede sıkıntılar yaşayabileceği belirtildi.

NE SÖYLENDİ? Suudi Arabistanlı spor yorumcusu Talal Al-Sheikh şunları söyledi: "Anderson Talisca'nın Suudi Arabistan Ligi'nde kalacağını umuyordum çünkü o seçkin bir oyuncu, harika bir yeteneğe sahip, güçlü şutları var. Ayrılması yanlıştı."

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SIRADA NE VAR? Ara transfer döneminde yeniden Türkiye'nin yolunu tutan Anderson Talisca ve Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland maçı bekliyor. Midtjylland - Fenerbahçe maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00’da başlayacak. Midtjylland - Fenerbahçe maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.