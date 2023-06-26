Suudi Arabistan'a bir transfer daha! Jürgen Klopp'un öğrencisi, Al Ahli yolunda

Liverpool ile sözleşmesinin sonuna gelen Roberto Firmino, Suudi Arabistan Pro Lig'e transfer olabilir.

Roberto Firmino Al Ahli'ye imza atabilir

3 yıllık sözleşme yolda

Liverpool'daki 8 sezonluk hikayesi sona erdi

NE OLDU? Fabrizio Romano'nun haberine göre, Liverpool ile sözleşmesinin sonuna gelen Roberto Firmino, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'ye transfer olma yolunda. İki taraf şu anda masada görüşmeleri sürdürüyor.

BÜYÜK RESİM: Yine Romano'nun haberine göre, Suudi Arabistan ekibi, Brezilyalı oyuncuya 2026 yılına kadar sözleşme teklif edecek. Firmino bu hafta sonuna kadar sağlık kontrollerinden geçebilir.

DAHA FAZLASI: Liverpool'da sekiz sezon geçiren Firmino, Jürgen Klopp ve takım arkadaşlarına veda etti. 2022-23 sezonunda çıktığı 35 maçta 13 gol kaydetti.

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