Newcastle United, Alman teknik adam Matthias Jaissle'nin Eddie Howe'un yerine dört yıllık sözleşmeyle A takımın teknik direktörlüğüne getirildiğini açıkladı. Böylece Newcastle'da yeni bir dönem başlıyor.

Newcastle'ın Jaissle ile anlaştığına dair açıklama, çarşamba akşamı kulübün resmi sitesi üzerinden geldi. Bu duyuru, Al Ahli'nin Alman teknik adamın istifasını doğrulamasından yalnızca birkaç dakika sonra yapıldı.

38 yaşındaki Jaissle, İspanya'nın La Manga şehrinde kurulan takım kampına geçen cumartesiden bu yana katılmış durumda. Newcastle, Al Ahli ile Jaissle'nin sözleşmesinin feshi karşılığında 9,5 milyon sterlin ödenmesini öngören bir anlaşmaya varmıştı.

Alman teknik adam, göreve getirilmesinin açıklanmasının ardından yaptığı ilk açıklamalarda şunları söyledi: "Newcastle United'ın teknik direktörü olmak büyük bir onur. Burası Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri; olağanüstü bir tarihe, kimliğe ve taraftar kitlesine sahip. Bu deneyimi yakından yaşamayı dört gözle bekliyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Newcastle büyüklüğünde bir kulüp seninle temasa geçtiğinde, bu fırsatın büyüklüğünü anlıyorsun. Kulübün hırsı, gelecek vizyonu ve üzerinde çalıştığı proje kararımı kolaylaştırdı."

Jaissle, Newcastle'ın son yıllardaki gelişimini takip ettiğini vurgulayarak, kulübün net bir vizyona ve güçlü bir yönetime sahip olduğunu, bunun da üzerine inşa etmek ve daha fazla başarı elde etmek için kendisine ideal bir zemin sunduğunu belirtti.

Yeni teknik direktör görevine zorlu koşullarda başlıyor. Newcastle, Brezilyalı kaptanı Bruno Guimaraes'i 75 milyon sterlin karşılığında Arsenal'e satmayı kabul etti. Böylece Guimaraes, bu yaz aralarında Anthony Gordon ve Sandro Tonali'nin de bulunduğu ayrılanlar listesine dahil oldu.

Buna karşılık Newcastle, transfer döneminde kadrosunu bir dizi genç yetenekle güçlendirdi. Bunların başında Sporting Braga'dan gelen Çekyalı file bekçisi Lukas Horniček geliyor. Ayrıca Fransız kaleci Ewen Jaouen ile Alagie Bamba, Sean Storr ve Bazoumana Toure de kadroya katılan isimler arasında yer alıyor. Sportif direktör Ross Wilson'ın yönetiminde gerçekleştirilen transferlerin toplam değeri yaklaşık 140 milyon sterline ulaştı.

Jaissle, futbol felsefesinin takım çalışması, disiplin, yüksek pres ve sürekli gelişme arayışına dayandığını ifade ederek, kulübün hedeflerine ulaşmak ve taraftarlarını mutlu etmek için sahip olduğu her şeyi ortaya koymaya kararlı olduğunu vurguladı.

Kulübün icra kurulu başkanı David Hopkinson ise yeni teknik direktöre olan güvenini dile getirdi. Titiz bir değerlendirme sürecinin ardından Jaissle'nin en öne çıkan seçenek olduğunu belirten Hopkinson, teknik adamın başarılı bir geçmişe ve Newcastle'ın 2030 yılına kadar dünyanın en büyük kulüplerinden birine dönüşmeyi hedeflediği projeyle örtüşen liderlik vasıflarına sahip olduğunu vurguladı.

Jaissle'nin takımı ilk kez Valencia ile oynanacak hazırlık maçında çalıştırması bekleniyor. Newcastle ardından yeni sezona 23 Ağustos'ta Liverpool'u ağırlayarak başlayacak.