Suudi Al-Ahli, büyük bir Portekiz transferi için görüşüyor

Suudi Al-Ahli kulübü yönetimi, yeni sezonun başlamasından önce sağ bek pozisyonunu netleştirmek için erkenden harekete geçti ve Türk takımı Fenerbahçe’nin yıldızı Portekizli Nelson Semedo’yu yaz transferleri için birinci seçenek olarak belirledi.

Gazeteci Akram Connor’ın “X” sitesi üzerinden aktardığına göre, “El-Raqi” kulübü, Avrupa ve uluslararası sahalarda önemli bir geçmişe sahip isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen plan kapsamında, önümüzdeki günlerde Türk kulübüyle doğrudan müzakerelere başlayarak Portekizli milli oyuncuyu bırakmaya ikna etmeye hazırlanıyor.

Konor, Al-Ahly'nin 32 yaşındaki Semedo'nun sözleşmesini feshetmek için 6 ila 7 milyon euro arasında bir teklif hazırladığını belirtti. Semedo, 2025 yazında Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra 30 Haziran 2027 tarihine kadar bu kulüple sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun şu anki piyasa değeri yaklaşık 6 milyon avro.

Buna karşılık, Türk basını, Semedo'nun geleceğinin Fenerbahçe'nin Avusturya'daki hazırlık kampının ardından netleşeceğini vurguladı; teknik direktör İsmail Kartal, oyuncunun kalması veya ayrılması konusunda nihai kararını o zaman verecek.

Semedo’nun dikkat çekici bir özgeçmişi bulunuyor; son Dünya Kupası’nda Portekiz milli takımında forma giydi ve turnuvada 4 maçta sahaya çıktı. Ayrıca geçen sezon tüm turnuvalarda Fenerbahçe formasıyla 40 maça çıktı; bu maçlarda 1 gol attı ve 3 asist yaptı, bu da onun Avrupa futbolunda en deneyimli kanat beklerinden biri olarak değerini ortaya koyuyor.

Al-Ahli’nin Semedo’ya yönelik bu hamlesi, sağ kanattaki savunma boşluğunu, sezonun ilk haftasından itibaren fark yaratabilecek, uluslararası seviyede hazır bir oyuncuyla doldurma konusundaki açık isteğini yansıtıyor.