Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, Katar'ın başkenti Doha'da oynanan Güney Kore hazırlık maçında yıldızı, Fransız ekibi Lens'in sağ beki Saud Abdülhamid'i şaşırttı.

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Suudi Arabistan Milli Takımı, önümüzdeki müsabakalara hazırlık kapsamında içinde bulunulan milli ara dönemindeki ilk hazırlık maçında bugün cuma günü, Katar'ın başkenti Doha'daki Casim bin Hamad Stadı'nda Güney Kore ile karşılaşacak.

İlk on birde Suud Abdülhamid'in yokluğu dikkat çekti; Donis onu yedek kulübesine çekerken, bazı önceki maçlarda kanat olarak güvendiği El-Kadsiye'nin yıldızı Muhammed Ebu'ş-Şamat'ı sağ bek mevkiinde ilk on birde sahaya sürdü.

Ebu'ş-Şamat'ın dışında, Hilal oyuncusu Müteb el-Harbi sol bek olacak; savunmanın göbeğinde ise Abdülilah el-Ömeri ve Hassan Tembekti ikilisi arka hattı tamamlıyor.

Yunan teknik direktör orta sahada 3 oyuncuya güvenmeye karar verdi; başlarında Nasr'ın yıldızı Abdullah el-Hayberi yer alırken, ona Hilal ikilisi Muhammed Kenno ve Nasır ed-Devseri eşlik ediyor.

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Donis hücum hattında büyük değişiklikler yapmak zorunda kaldı; Abdullah el-Hamdan doğal yerinde bulunurken, Salim ed-Devseri ve Hümam el-Hümami'nin sakatlık nedeniyle yokluğunda, arkadan ona Muhammed el-Kahtani ve Mervan es-Sahfi ikilisi destek veriyor.

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Suudi Arabistan Milli Takımı'nın ilk on biri şu şekilde oluştu:

Kaleci: Muhammed el-Uveys

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Savunma hattı: Muhammed Ebu'ş-Şamat - Hassan Tembekti - Abdülilah el-Ömeri - Müteb el-Harbi

Orta saha: Abdullah el-Hayberi - Muhammed Kenno - Nasır ed-Devseri

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Hücum hattı: Mervan es-Sahfi - Abdullah el-Hamdan - Muhammed el-Kahtani

Belirtmek gerekir ki bu maç, 1980 yılındaki ilk karşılaşmalarından bu yana Suudi Arabistan ile Güney Kore milli takımlarını hazırlık ve resmi düzeyde bir araya getiren 19. maç olacak.

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Önceki 18 maçta Suudi Arabistan 5 galibiyet elde ederken, Güney Kore 6 maç kazandı; diğer 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Ancak Suudi Arabistan'ın son galibiyeti 21 yıl önce, tam olarak 2005 yılında, 2006 Dünya Kupası elemelerinde Güney Kore'yi gidiş-dönüş 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenmesiyle gelmişti.

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O tarihten bu yana iki takım 6 maç oynadı; Suudi Arabistan bunların hiçbirinde galip gelemedi. Bu süreçte Güney Kore 2 maç kazanırken, 4 maç beraberlikle sona erdi.

Hazırlık düzeyinde ise iki takım aralarındaki 7. maçı oynuyor. Bu seri 1980 yılında başladı; Güney Kore 2 kez üstünlük sağlarken, Suudi Arabistan'ın tek galibiyeti bulunuyor, 3 maç ise beraberlikle bitti.

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Suudi Arabistan'ın Güney Kore karşısındaki en dikkat çekici galibiyeti, 2000 Asya Uluslar Kupası yarı finalinde, Talal el-Meşal'in galibiyeti getiren 2 golü atmasıyla 2-1 kazandığı maçtı.

Son maç ise 2023 Asya Uluslar Kupası son 16 turunda oynandı; normal süre 1-1'lik beraberlikle biterken, Güney Kore penaltı atışları sonucunda çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.

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Belirtmek gerekir ki Suudi Arabistan, Katar'ın başkenti Doha'daki mevcut kampında Güney Kore'nin ardından önümüzdeki salı günü Özbekistan ile karşılaşarak yeni bir hazırlık maçı oynayacak.