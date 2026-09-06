Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, bu sezona mümkün olan en yüksek seviyede başladı ve yeniden üst düzey bir performans sergilemeye döndüğünü kanıtladı; bu da 2026 Dünya Kupası'nda tam olarak gösteremediği bir şeydi.

Futbol sahalarından uzakta ise Yamal her zaman aynı kişilerle çevrelenir: annesi ve babası Munir Nasraoui ve Sheila Ebana; yeni sevgilisi Ines Garcia; kuzeni Muhammed Abd; ve çocukluk yıllarından en yakın arkadaşı, oyuncuyla olan ilişkisinden TardeAR programında bahseden Sohaib.

Sport gazetesi, Barcelona'nın yıldızının ışıklardan uzaktaki gerçek doğasını açıklamaktan çekinmeyen Yamal'ın arkadaşının açıklamalarını aktardı.

Gazeteci Ana Rosa Quintana'nın sunduğu Mediaset programında şunları söyledi: "Ne zaman fırsat bulsak birlikte oluyoruz. O benim kardeşim gibi."

Söyleşinin bir bölümünde Sohaib, Lamine'i ikisi de çocukken beri tanıdığını, dostluklarının Rocafonda'daki bir parkta filizlendiğini açıkladı.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Altı yaşından beri futbol oynuyordu ve neye sahip olduğu belliydi. Ona, eğer isterse dünyanın en iyi oyuncusu olabileceğini, ama bunu bilmesi gerektiğini söyledim."

Öte yandan Sohaib, Lamine'in elde ettiği başarının onun kişiliğini ya da insanlarla ilişki kurma biçimini asla değiştirmediğini itiraf etti.

Katalan takımının 10 numaralı forma sahibi, ne zaman fırsat bulsa gollerini Rocafonda'ya bir saygı duruşu olarak 304 rakamını çizerek kutlamaya özen gösteriyor; çünkü bu, mahallenin posta kodunun son üç rakamını temsil ediyor.

Sohaib, 304 rakamıyla kutlama yapma fikrinin aslında kendi önerisi olduğunu açıkladı ve şunları söyledi: "Gençler kategorisinde bir Kral Kupası maçıydı. Mahalledeydik ve o kendini kanıtlamak istiyordu. O zaman ona 304 hareketini yapmasını söyledim, çünkü bu rakamı hep söylerdik. Hareket hoşuna gitti ve o günden beri onu koruyor."

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