FIFA Küresel Futbol Gelişimi Başkanı Arsene Wenger'in önerdiği yeni ofsayt kuralı deneyinin devam etmemesi muhtemel.

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Deneme, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) değerlendirme komitelerinin dün, salı günü yapılan toplantılarında oldukça sınırlı destek gördü. Bu bilgi, İngiliz gazetesi "The Times" tarafından aktarıldı.

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Kurala göre hücum oyuncusu, vücudunun herhangi bir bölümü sondan bir önceki savunma oyuncusuyla aynı hizadaysa ofsayt değil (onside) kabul ediliyor. Oyuncu ancak savunma oyuncusuyla arasında net bir mesafe, yani "gün ışığı" olarak bilinen boşluk bulunduğunda ofsayt sayılıyor.

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Kural, normal sezonu pazar günü sona eren Kanada Premier Ligi'nde 2026 sezonu boyunca test edildi ve deneme karışık sonuçlar verdi.

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Deneme sürecinde ofsayt kararları %54 azalırken 112 maçta 13 gol daha atıldı. Ancak savunma hattı sezon boyunca ortalama 3 metre geriye çekildi.

Kanada liginde ayrıca, teknik direktörlere maç boyunca kararlara iki kez itiraz etme imkânı tanıyan ve Video Yardımcı Hakem (VAR) teknolojisinin bir versiyonu olan "Futbol Video Desteği" (Football Video Support) sistemi de denendi.

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Yeni kuralın en büyük etkisi duran toplarda belirgin şekilde görüldü. Savunma oyuncuları, kuralın hücumculara sağladığı avantajla başa çıkabilmek için yöntemlerini değiştirmek zorunda kaldı.

Eski oyuncular, teknik direktörler ve hakemlerden oluşan IFAB Teknik Komitesi ile Futbol Komitesi, denemenin uzatılması için yeterli destek vermedi. Bu durum, oyunun kural koyucularının kuralın daha geniş çapta uygulanmaması yönünde tavsiyede bulunacağı beklentisini güçlendirdi.

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Bu toplantılar, 2027-2028 sezonundan itibaren futbol kurallarında yapılabilecek olası değişikliklere yönelik ilk adımı oluşturuyor. IFAB ise Dünya Kupası öncesinde yapılan düzenlemelerin ardından çok sayıda değişikliğe gitmekten kaçınmaya özen gösteriyor.

Ofsayt kuralını değiştirme fikri, 2019'da FIFA Küresel Futbol Gelişimi Başkanlığı görevine gelen Wenger'e ait. Wenger, hücum oyuncularına daha fazla avantaj sağlamak ve oyuncuların pozisyonlarındaki küçük farklardan kaynaklanan tartışmalı kararları azaltmak amacıyla kuralın geliştirilmesine yönelik öneriler sunmuştu.

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Öneri, mevcut kuraldan farklı. Mevcut kurala göre bir oyuncu, kolları hariç başının, vücudunun ya da ayaklarının herhangi bir bölümü rakip kale çizgisine toptan ve sondan bir önceki savunma oyuncusundan daha yakınsa ofsayt kabul ediliyor.

"Gün ışığı" kuralı ise hücum oyuncusunu savunma oyuncusundan ayıran net bir mesafe bulunmasını şart koşuyor. Bu da yalnızca hücum oyuncusunun vücudunun bir bölümünün önde olması nedeniyle ofsayt verilmeyeceği anlamına geliyor.

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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Mart 2026'da FIFA ile iş birliği içinde kuralın Kanada Premier Ligi'nde test edilmesini onaylamıştı. Böylece Kanada Premier Ligi, kuralı deneme amaçlı uygulayan ilk profesyonel lig olmuştu.

Ancak "The Times"'a göre, Arsenal'in eski teknik direktörü bile yeni sistemin Kanada'daki deneme sonuçlarına ikna olmuş değil ve futbolun kural koyucularını sistemi benimsememeye çağırması bekleniyor.