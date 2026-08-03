İspanyol basınında yer alan bir haber, Alman ekibi Leipzig'in Fildişili oyuncusu Yan Diomande'nin Real Madrid'e transferiyle ilgili çarpıcı bir sürprizi ortaya çıkardı. Habere göre Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'dan gelen bir telefon görüşmesi, genç oyuncunun menajerlik ajansları arasındaki karmaşık bir anlaşmazlıklar ağının içine girmesine katkıda bulunan etkenlerden biri oldu.

Marca gazetesinin ayrıntılı haberine göre, Diomande bir süre önce Vinicius Junior'dan menajerlik şirketi "Roc Nation"a katılması için kendisini ikna etmeye yönelik bir telefon aldı. Ardından ABD'de şirketin büyük hissedarları tarafından ağırlandı ve sonunda mevcut ajansı haline gelen bu şirketle anlaşma yaptı.

Ancak "Roc Nation"ın Diomande'nin menajerliğine girmesi, karmaşık bir hukuki krizin kapısını araladı. Oyuncunun eski ajansı "Maxidil Management", oyuncunun temsil hakları ve Leipzig'den transferinin komisyonuyla ilgili bir anlaşmazlıkta mevcut ajans aleyhine dava açtı.

Anlaşmazlık Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"ya kadar ulaştı ve bu durum Diomande'nin Real Madrid'e transfer anlaşmasının şimdiye kadar tamamlanmasını engelledi. Özellikle "Maxidil", oyuncunun Alman kulübünden ayrılışına kadar haklarına sahip olduğunu öne sürüyor.

Bu kriz, Real Madrid'i zorlu seçeneklerle karşı karşıya bırakıyor. Kulüp, "Maxidil" ile ayrı olarak müzakere etmek, iki ajans arasında bir anlaşmaya varılmasını beklemek ya da "FIFA"nın tutumunu gözlemleyip hukuki anlaşmazlık çözüme kavuşana kadar oyuncunun geçici olarak tescil edilmesine izin verilmesini beklemek zorunda kalabilir.

Transferin karmaşıklığı, Diomande'nin hakları etrafındaki diğer anlaşmazlıklar nedeniyle daha da artıyor. Oyuncunun eski menajeri Diez Bamba, oyuncunun kariyerinde ve Leganes'e transferinde kilit rol oynayan "Blue Crow" şirketiyle bir anlaşmazlık yaşıyor.

Ayrıca "Rainbow" şirketi, oyuncunun imaj haklarının kullanımını talep ediyor ve hem "Maxidil" hem de "Roc Nation" ile hukuki anlaşmazlıklar yaşıyor. Böylece Diomande'nin sözleşmesel ve ticari hakları, karşılıklı davalar zinciriyle sarılmış durumda.

Krizin kökenleri, oyuncunun kariyerinin ilk yıllarına dayanıyor. Fildişi Sahili'nde öne çıkmasının ardından Dubai'deki "Blue Crow" akademisine, oradan da birçok büyük Avrupa kulübünün kendisini takip etmeye başladığı ABD'deki "DME" akademisine geçti.

Bu dönemde, çeşitli taraflar oyuncunun geleceğini etkilemeye çalıştı. Ardından "Blue Crow" devreye girdi ve oyuncunun, kendisine ait olan Leganes'e transferi yönünde baskı yaptı. Böylece Diomande İspanyol futbolunda yükseliş yolculuğuna başladı.

Leganes'in ilk takımıyla İspanya Ligi'nde Real Madrid karşısında sahne almasının ardından Diomande'nin yeteneği patladı ve 41 kulübün ilgisini çekti. Daha sonra 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer oldu; "Blue Crow" ise oyuncunun gelecekteki herhangi bir transferinden pay alma hakkını elinde tuttu.

Almanya'da Diomande, yükselen en dikkat çekici yeteneklerden biri haline geldi ve Alman Ligi'nde en iyi genç oyuncu ödülünü kazandı. Bunun ardından temsil haklarına kimin sahip olduğu konusundaki anlaşmazlıklar tırmandı.

"Maxidil"in sahibi Max Gradel, oyuncunun ajansıyla bağını yenilediğini açıklarken, Diez Bamba bunu yalanladı. Ardından "Roc Nation" sahneye girdi ve oyuncunun imzasını almayı başardı.

Şimdi Real Madrid, transferin mali değeriyle ilgili Leipzig ile müzakerelerin sürmesiyle eş zamanlı olarak bu hukuki savaşın tam ortasında bulunuyor. Alman kulübü, transferin tamamlanması için 100 milyon eurodan fazla talep ediyor.

Real Madrid'in, Diomande'nin haklarıyla ilgili tüm dosyaları çözüme kavuşturması gerekiyor. Özellikle kulüp, genellikle oyuncularının imaj haklarının kullanımından büyük bir pay aldığı için, imaj hakları ya da temsil konusundaki herhangi bir mevcut anlaşmazlık, kulüp yönetimi açısından son derece önemli hale geliyor.

Bu karmaşıklıklara rağmen "Marca", ajanslar arasındaki anlaşmazlıkların oyuncunun tescil edilmesi meselesinden daha karmaşık olabileceğini belirtiyor. Zira "FIFA", menajer komisyonlarıyla ilgili anlaşmazlıklarda karar verme yetkisine sahip değil ve İspanyol kulübü ile Leipzig transferle ilgili nihai bir anlaşmaya varır varmaz Diomande'nin Real Madrid'e tescilinin engellenmemesi bekleniyor.

Şu an itibarıyla Diomande, geleceğinin belirlenmesini beklerken yeni sezon hazırlık döneminde Leipzig'in çalışmalarından uzak durmaya devam ediyor. Real Madrid ise, aniden bir Alman kulübüyle yürütülen müzakerelerden birden fazla ajans arasındaki karmaşık bir hukuki mücadeleye dönüşen ve fasıllarından birinde Vinicius Junior'ın Fildişili yeteneğe attığı sürpriz bir telefonun bulunduğu bir transferi tamamlamaya çalışıyor.

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