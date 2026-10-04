Sürpriz: Valverde, Rodri transferini Real Madrid'in elinden kaçırdı

Uruguaylı yıldız Fede Valverde, sözleşmesi 2029'a kadar sürmesine rağmen, 2026 yaz transfer döneminde Real Madrid'den ayrılmayı reddetti.

Defensa Central ağı, Okdiario gazetesinde çalışan gazeteci Miguel Latigo Serrano'nun, geçtiğimiz transfer döneminde Beyazlar'ın Valverde'yi satma girişiminin perde arkasına ilişkin açıklamalarını yayımladı.

Serrano şunları söyledi: "Real Madrid bu yaz Valverde'yi satmak istiyordu. Ama olan şu ki, oyuncu sözleşmesini uygulatma yönündeki işçi hakkını kullanarak, kesinlikle ayrılmayacağına dair bir şeyler söyledi."

Valverde, Tchouaméni ile bir tartışmaya girdi ve bunun ardından hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı. Aralarındaki sert tartışma, Fransız oyuncunun takım arkadaşına güçlü bir darbe indirdiği bir çarpışmayla sona erdi.

Valverde, kendisine beyin sarsıntısı teşhisi koyan doktorlardan tedavi görmek zorunda kaldı. Uruguaylı oyuncu birkaç maçta forma giyemedi; ardından LaLiga'nın son haftalarında, alnındaki yaranın üzerinde küçük bir sargıyla sahalara döndü.

Bu olayın ardından Real Madrid, Valverde ve Tchouaméni hakkında disiplin soruşturması başlattı ve ikisine, kulüp içinde bu türden bir ilk olarak, 500 bin euroya varan para cezaları kesti. Orta saha oyuncularının tutumu o dönem geniş çaplı eleştirilere maruz kaldı ve takım taraftarlarının bir kesimi, ikisinin yaz transfer döneminde takımdan gönderilmesini talep etti. Ancak bu gerçekleşmedi ve teknik direktör José Mourinho, Valverde ile Aurélien'e takımında güvenebilme ihtimalini ilk kutlayan kişi oldu.

Serrano'ya göre, Valverde belki de bu yaz Rodri'nin Real Madrid'e transferinin önüne geçen sebeplerden biriydi.

YouTube'da 50 binden fazla aboneye sahip bir kanalı bulunan medya mensubu şunları söyledi: "Kulüpte Rodri için geç harekete geçtiler, çünkü ona güvenmiyorlardı; çünkü taraftar isteğine cevaben gelen bir transferdi, bir kamuoyu yoklamasına dayanan bir transfer."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Valverde'yi satmak istiyorlardı ama o ayrılmak istemedi. Böylece Real Madrid kendini Valverde'yi tutmak zorunda buldu."

Ancak gerçek şu ki, eski Manchester City oyuncusunun bizzat aktardığı anlatıya göre Real Madrid, Rodri ile anlaşmak için fiilen harekete geçmişti.

Rodri, Cadena COPE radyosuna yaptığı açıklamalarda şöyle dedi: "Benim bulunduğum konumdan şunu söylemeliyim ki, Real Madrid ilk andan itibaren ilgisini gösterdi, mükemmel bir şekilde davrandılar ve sunulan teklifler oyuncuyla anlaşmayı amaçlıyordu; bunu da açıklığa kavuşturmak istiyorum."

Hatta Mourinho dahi, Real Madrid'in Rodri ile anlaşmakta ısrarcı olduğunu açıkça dile getirdi; ancak oyuncunun kararsızlığı, Santiago Bernabéu'ya transferinin tamamlanmasının önünde bir engel oluşturdu.



